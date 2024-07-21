https://ria.ru/20240721/obryady-1961083801.html
МВД опровергло данные об ответственности за обряды в общественных местах
МВД опровергло данные об ответственности за обряды в общественных местах - РИА Новости, 21.07.2024
МВД опровергло данные об ответственности за обряды в общественных местах
Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла сообщения о том, что граждане, совершающие религиозные обряды в общественных местах, якобы будут... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T20:45
2024-07-21T20:45
2024-07-21T20:45
россия
ирина волк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла сообщения о том, что граждане, совершающие религиозные обряды в общественных местах, якобы будут привлечены к административной ответственности. "В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет была выявлена публикация о якобы имеющемся распоряжении о привлечении к административной ответственности граждан, совершающих религиозные обряды в общественных местах. Данный распорядительный акт МВД России не издавался и в территориальные органы не направлялся", - написала Волк в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240715/migranty-1959896445.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ирина волк, общество
Россия, Ирина Волк, Общество
МВД опровергло данные об ответственности за обряды в общественных местах
МВД РФ опровергло данные об ответственности за обряды в общественных местах