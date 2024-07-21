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МВД опровергло данные об ответственности за обряды в общественных местах - РИА Новости, 21.07.2024
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20:45 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/obryady-1961083801.html
МВД опровергло данные об ответственности за обряды в общественных местах
МВД опровергло данные об ответственности за обряды в общественных местах - РИА Новости, 21.07.2024
МВД опровергло данные об ответственности за обряды в общественных местах
Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла сообщения о том, что граждане, совершающие религиозные обряды в общественных местах, якобы будут... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T20:45
2024-07-21T20:45
россия
ирина волк
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла сообщения о том, что граждане, совершающие религиозные обряды в общественных местах, якобы будут привлечены к административной ответственности. "В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет была выявлена публикация о якобы имеющемся распоряжении о привлечении к административной ответственности граждан, совершающих религиозные обряды в общественных местах. Данный распорядительный акт МВД России не издавался и в территориальные органы не направлялся", - написала Волк в своем Telegram-канале.
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россия, ирина волк, общество
Россия, Ирина Волк, Общество
МВД опровергло данные об ответственности за обряды в общественных местах

МВД РФ опровергло данные об ответственности за обряды в общественных местах

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла сообщения о том, что граждане, совершающие религиозные обряды в общественных местах, якобы будут привлечены к административной ответственности.
"В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет была выявлена публикация о якобы имеющемся распоряжении о привлечении к административной ответственности граждан, совершающих религиозные обряды в общественных местах. Данный распорядительный акт МВД России не издавался и в территориальные органы не направлялся", - написала Волк в своем Telegram-канале.
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15 июля, 22:56
 
РоссияИрина ВолкОбщество
 
 
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