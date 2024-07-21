https://ria.ru/20240721/obryady-1961083801.html

МВД опровергло данные об ответственности за обряды в общественных местах

МВД опровергло данные об ответственности за обряды в общественных местах - РИА Новости, 21.07.2024

МВД опровергло данные об ответственности за обряды в общественных местах

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла сообщения о том, что граждане, совершающие религиозные обряды в общественных местах, якобы будут... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T20:45

2024-07-21T20:45

2024-07-21T20:45

россия

ирина волк

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла сообщения о том, что граждане, совершающие религиозные обряды в общественных местах, якобы будут привлечены к административной ответственности. "В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет была выявлена публикация о якобы имеющемся распоряжении о привлечении к административной ответственности граждан, совершающих религиозные обряды в общественных местах. Данный распорядительный акт МВД России не издавался и в территориальные органы не направлялся", - написала Волк в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240715/migranty-1959896445.html

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россия, ирина волк, общество