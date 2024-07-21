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Обама воздержался от поддержки Харрис - РИА Новости, 21.07.2024
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22:58 21.07.2024 (обновлено: 23:17 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/obama--1961096291.html
Обама воздержался от поддержки Харрис
Обама воздержался от поддержки Харрис - РИА Новости, 21.07.2024
Обама воздержался от поддержки Харрис
Бывший президент США, демократ Барак Обама в воскресенье воздержался от поддержки кандидатуры вице-президента Камалы Харрис и выразил уверенность, что... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:58
2024-07-21T23:17
в мире
сша
барак обама
камала харрис
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Бывший президент США, демократ Барак Обама в воскресенье воздержался от поддержки кандидатуры вице-президента Камалы Харрис и выразил уверенность, что Демократическая партия "сможет организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат".Действующий президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок и поддержал кандидатуру Харрис. Байден ранее занимал пост вице-президента во время правления Обамы. Оба называют друг друга давними друзьями."В предстоящие дни мы будем путешествовать по неизведанным водам. Но я испытываю исключительную уверенность в том, что лидеры нашей партии смогут организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат", - говорится в длинном заявлении Обамы, в котором отсутствует какое-либо упоминание Харрис.Вместе с тем телеканал NBC, ссылаясь на источники, утверждает что Обама не поддержал Харрис, так как собирается играть роль объединяющего фактора между демократами по кандидатуре на замену Байдену.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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в мире, сша, барак обама, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Барак Обама, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Обама воздержался от поддержки Харрис

Обама воздержался от поддержки вице-президента Камалы Харрис

© AP Photo / Thanassis StavrakisБарак Обама
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Барак Обама. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Бывший президент США, демократ Барак Обама в воскресенье воздержался от поддержки кандидатуры вице-президента Камалы Харрис и выразил уверенность, что Демократическая партия "сможет организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат".
Действующий президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок и поддержал кандидатуру Харрис. Байден ранее занимал пост вице-президента во время правления Обамы. Оба называют друг друга давними друзьями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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"В предстоящие дни мы будем путешествовать по неизведанным водам. Но я испытываю исключительную уверенность в том, что лидеры нашей партии смогут организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат", - говорится в длинном заявлении Обамы, в котором отсутствует какое-либо упоминание Харрис.
Вместе с тем телеканал NBC, ссылаясь на источники, утверждает что Обама не поддержал Харрис, так как собирается играть роль объединяющего фактора между демократами по кандидатуре на замену Байдену.
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В миреСШАБарак ОбамаКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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