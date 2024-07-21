https://ria.ru/20240721/npz-1961087938.html

В Госдуме рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с участием России

В Госдуме рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с участием России - РИА Новости, 21.07.2024

В Госдуме рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с участием России

Вопрос строительства нефтеперерабатывающего завода на Кубе, в проекте которого могут быть задействованы крупные российские госкомпании, находится на стадии... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T21:30

2024-07-21T21:30

2024-07-21T21:30

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александр бабаков

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ГАВАНА, 21 июля - РИА Новости. Вопрос строительства нефтеперерабатывающего завода на Кубе, в проекте которого могут быть задействованы крупные российские госкомпании, находится на стадии переговоров сообщил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Звучала тема возможного строительства НПЗ, и в этой связи возможный следующий шаг - более глубокая переработка нефтепродуктов и в том числе создание удобрений", - сказал Бабаков журналистам. Депутат добавил, что на Кубе есть сырая нефть и логично было бы "не везти нефтепродукты, а производить здесь". "Самые крупные российские госкомпании могли бы быть здесь задействованы", - считает Бабаков. Бабаков отметил, что по теме строительства НПЗ проводится переговорный процесс.

https://ria.ru/20240623/onei-1954839316.html

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куба, александр бабаков, госдума рф, в мире