https://ria.ru/20240721/npz-1961087938.html
В Госдуме рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с участием России
В Госдуме рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с участием России - РИА Новости, 21.07.2024
В Госдуме рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с участием России
Вопрос строительства нефтеперерабатывающего завода на Кубе, в проекте которого могут быть задействованы крупные российские госкомпании, находится на стадии... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T21:30
2024-07-21T21:30
2024-07-21T21:30
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ГАВАНА, 21 июля - РИА Новости. Вопрос строительства нефтеперерабатывающего завода на Кубе, в проекте которого могут быть задействованы крупные российские госкомпании, находится на стадии переговоров сообщил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Звучала тема возможного строительства НПЗ, и в этой связи возможный следующий шаг - более глубокая переработка нефтепродуктов и в том числе создание удобрений", - сказал Бабаков журналистам. Депутат добавил, что на Кубе есть сырая нефть и логично было бы "не везти нефтепродукты, а производить здесь". "Самые крупные российские госкомпании могли бы быть здесь задействованы", - считает Бабаков. Бабаков отметил, что по теме строительства НПЗ проводится переговорный процесс.
https://ria.ru/20240623/onei-1954839316.html
https://ria.ru/20240613/korabli-1952547790.html
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куба, александр бабаков, госдума рф, в мире
Куба, Александр Бабаков, Госдума РФ, В мире
В Госдуме рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с участием России
Бабаков: строительство НПЗ на Кубе с участием РФ находится на стадии переговоров
ГАВАНА, 21 июля - РИА Новости. Вопрос строительства нефтеперерабатывающего завода на Кубе, в проекте которого могут быть задействованы крупные российские госкомпании, находится на стадии переговоров сообщил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
"Звучала тема возможного строительства НПЗ, и в этой связи возможный следующий шаг - более глубокая переработка нефтепродуктов и в том числе создание удобрений", - сказал Бабаков журналистам.
Депутат добавил, что на Кубе есть сырая нефть и логично было бы "не везти нефтепродукты, а производить здесь".
"Самые крупные российские госкомпании могли бы быть здесь задействованы", - считает Бабаков.
Бабаков отметил, что по теме строительства НПЗ проводится переговорный процесс.