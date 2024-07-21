https://ria.ru/20240721/nikaragua-1960982134.html
Володин назвал Никарагуа ключевым партнером России в Латинской Америке
Володин назвал Никарагуа ключевым партнером России в Латинской Америке - РИА Новости, 21.07.2024
Володин назвал Никарагуа ключевым партнером России в Латинской Америке
Никарагуа - ключевой партнер России в Латинской Америке, парламентарии ищут новые формы сотрудничества, чтобы внести свой вклад в отношения между странами,... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T00:36
2024-07-21T00:36
2024-07-21T01:27
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МАНАГУА, 21 июл — РИА Новости. Никарагуа - ключевой партнер России в Латинской Америке, парламентарии ищут новые формы сотрудничества, чтобы внести свой вклад в отношения между странами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. "Никарагуа для нас ключевой партнер в Латинской Америке. Будем развивать отношения на тех принципах, которые заложили вы и наш президент Владимир Владимирович Путин и постараемся сделать со своей стороны все возможное для того, чтобы внести вклад в интересах наших государств, граждан. Чтобы вопросы, которые мы обсуждаем, нашли свое решение, ну и, конечно, был результат", — сказал Володин. Спикер Госдумы подчеркнул, что парламентарии стран ищут новые формы сотрудничества с тем, чтобы внести свой вклад в развитие отношений. Он отметил, что была создана межпарламентская комиссия, в формате которой обсуждаются конкретные вопросы и ищутся решения.
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никарагуа, латинская америка, россия, вячеслав володин, даниэль ортега, госдума рф, в мире
Никарагуа, Латинская Америка, Россия, Вячеслав Володин, Даниэль Ортега, Госдума РФ, В мире
Володин назвал Никарагуа ключевым партнером России в Латинской Америке
Володин: парламентарии ищут новые формы сотрудничества России с Никарагуа
МАНАГУА, 21 июл — РИА Новости. Никарагуа - ключевой партнер России в Латинской Америке, парламентарии ищут новые формы сотрудничества, чтобы внести свой вклад в отношения между странами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.
"Никарагуа для нас ключевой партнер в Латинской Америке. Будем развивать отношения на тех принципах, которые заложили вы и наш президент Владимир Владимирович Путин и постараемся сделать со своей стороны все возможное для того, чтобы внести вклад в интересах наших государств, граждан. Чтобы вопросы, которые мы обсуждаем, нашли свое решение, ну и, конечно, был результат", — сказал Володин.
Спикер Госдумы подчеркнул, что парламентарии стран ищут новые формы сотрудничества с тем, чтобы внести свой вклад в развитие отношений. Он отметил, что была создана межпарламентская комиссия, в формате которой обсуждаются конкретные вопросы и ищутся решения.