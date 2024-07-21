https://ria.ru/20240721/netanyakhu--1961075653.html

СМИ: Нетаньяху может затянуть переговоры по Газе до американских выборов

СМИ: Нетаньяху может затянуть переговоры по Газе до американских выборов - РИА Новости, 21.07.2024

СМИ: Нетаньяху может затянуть переговоры по Газе до американских выборов

Израиль может затянуть переговоры с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа до президентских выборов в США в ноябре, так как... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T19:33

2024-07-21T19:33

2024-07-21T19:34

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

биньямин нетаньяху

дональд трамп

хезболла

джо байден

ближний восток

сша

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Израиль может затянуть переговоры с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа до президентских выборов в США в ноябре, так как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что после выборов позиция Штатов по отношению к Израилю и к конфликту в Газе может измениться, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатический источник. Как рассказал изданию высокопоставленный зарубежный дипломат неназванной ближневосточной страны, Нетаньяху может затягивать переговоры желая успокоить крайне правых членов правительства или считая, что ХАМАС сейчас слишком ослаблен. Однако, как отмечает собеседник Politico, ключевой причиной затягивания переговорного процесса со стороны Нетаньяху может быть его расчет, что ситуация с выборами в США "стремительно меняется" в пользу кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. "Наша оценка - это что Нетаньяху хочет выиграть времени до ноябрьских выборов", - цитирует издание высокопоставленного дипломата неназванной страны Ближнего Востока. По мнению собеседника издания, израильский премьер, возможно, считает, что по завершении выборов в США он сможет избежать давления, которое оказывает на него нынешний хозяин Белого дома Джо Байден для остановки вооруженного конфликта в секторе Газа. "Нетаньяху может думать, что... Трамп займет более мягкую позицию по отношению к Израилю, и более жесткую - по отношению к Ирану и союзным ему движениям, в частности, к ливанскому движению "Хезболлах", - добавил источник издания. В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. В Дохе и Каире в последние две недели состоялось несколько встреч с участием делегаций из Израиля и стран-посредников, но о конкретном прогрессе никто не заявлял. Американское издание Politico сообщало, что на последний раунд переговоров израильская делегация не приехала. Израильское правительство продолжает настаивать, что только военное давление способно заставить ХАМАС согласиться на более выгодные условия сделки и освободить максимальное число заложников на первом этапе. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240721/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240714/hamas-1959621492.html

https://ria.ru/20240721/izrail-1960981343.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хезболла, джо байден, ближний восток, сша, израиль, в мире, выборы президента сша — 2024