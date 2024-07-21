Во Франции выступили за выход из НАТО
Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Меланшон призвал выйти из НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил в интервью испанской газете Pais, что вывел бы свою страну из НАТО, если бы стал премьер-министром.
Комментируя результаты парламентских выборов, Меланшон подчеркнул, что привержен идее о выходе Франции из НАТО на фоне того, что альянс "придерживается логики войны".
"Я выбираю логику разоружения и умиротворения. <...> Если бы я был в Елисейском дворце, я бы, конечно, планомерно и организованно вышел из единого военного командования, из НАТО. Особенно во время войны, чтобы не видеть себя втянутыми в эту историю", — сказал он.
С призывом к выходу Франции из НАТО выступал и другой французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Покинуть Североатлантический альянс следует как можно быстрее, считает он. По его словам, НАТО отвергла мирный план России, потому что хочет тотальной войны.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.