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СМИ сообщили о мрачном настроении американских госслужащих - РИА Новости, 21.07.2024
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17:44 21.07.2024 (обновлено: 17:45 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/nastroenie-1961061644.html
СМИ сообщили о мрачном настроении американских госслужащих
СМИ сообщили о мрачном настроении американских госслужащих - РИА Новости, 21.07.2024
СМИ сообщили о мрачном настроении американских госслужащих
Американские государственные служащие находятся в "мрачном настроении" и охвачены беспокойством из-за отсутствия ясности в том, кто возглавит правительство... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:44
2024-07-21T17:45
в мире
сша
атланта
джо байден
дональд трамп
politico
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Американские государственные служащие находятся в "мрачном настроении" и охвачены беспокойством из-за отсутствия ясности в том, кто возглавит правительство после президентских выборов в ноябре, сообщает издание Politico. Поговорив с десятками госслужащих, издание пишет, что "после нескольких недель неопределенности" среди них царит "мрачное настроение". "Некоторые из этих служащих ошеломлены и подавлены ребусом (президента США Джо) Байдена, а также охвачены беспокойством по поводу отсутствия ясности в вопросе о том, кто будет руководить федеральным правительством после ноября", - говорится в публикации. Как рассказали два действующих и один бывший сотрудник министерства сельского хозяйства, уже во время дебатов экс-президента США Дональда Трампа и нынешнего главы Белого дома Джо Байдена работники министерства обменивались сообщениями, в которых паниковали из-за Байдена и будущего его администрации. По словам других собеседников издания, некоторые сотрудники уже открыто говорят о том, что готовы покинуть свои посты, не дожидаясь исхода выборов. При этом издание отмечает, что беспокойство госслужащих вызывает не столько Байден и его способность победить на выборах, сколько Трамп и его возможная новая администрация. По словам одного из собеседников издания, если Трамп снова придет к власти, то, как и в прошлый его президентский срок, когда сотрудники массово увольнялмись, многие госслужащие перейдут в частный сектор. Призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена стали звучать среди демократов после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240720/bayden-1960797970.html
https://ria.ru/20240701/tramp-1956576472.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, politico
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Politico
СМИ сообщили о мрачном настроении американских госслужащих

Politico: американские госслужащие встревожены ребусом Байдена

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Американские государственные служащие находятся в "мрачном настроении" и охвачены беспокойством из-за отсутствия ясности в том, кто возглавит правительство после президентских выборов в ноябре, сообщает издание Politico.
Поговорив с десятками госслужащих, издание пишет, что "после нескольких недель неопределенности" среди них царит "мрачное настроение".
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"Некоторые из этих служащих ошеломлены и подавлены ребусом (президента США Джо) Байдена, а также охвачены беспокойством по поводу отсутствия ясности в вопросе о том, кто будет руководить федеральным правительством после ноября", - говорится в публикации.
Как рассказали два действующих и один бывший сотрудник министерства сельского хозяйства, уже во время дебатов экс-президента США Дональда Трампа и нынешнего главы Белого дома Джо Байдена работники министерства обменивались сообщениями, в которых паниковали из-за Байдена и будущего его администрации. По словам других собеседников издания, некоторые сотрудники уже открыто говорят о том, что готовы покинуть свои посты, не дожидаясь исхода выборов.
При этом издание отмечает, что беспокойство госслужащих вызывает не столько Байден и его способность победить на выборах, сколько Трамп и его возможная новая администрация. По словам одного из собеседников издания, если Трамп снова придет к власти, то, как и в прошлый его президентский срок, когда сотрудники массово увольнялмись, многие госслужащие перейдут в частный сектор.
Призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена стали звучать среди демократов после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.
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Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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