https://ria.ru/20240721/napitok-1961007984.html
Назван самый популярный летний напиток у россиян
Назван самый популярный летний напиток у россиян - РИА Новости, 21.07.2024
Назван самый популярный летний напиток у россиян
Самым востребованным напитком у россиян этим летом оказалась вода, при этом квас занял лишь третье место - более популярной стала газировка, лимонады же... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T09:47
2024-07-21T09:47
2024-07-21T09:47
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920257855_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_a622fdcee0fe326eaba8976f689c4343.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самым востребованным напитком у россиян этим летом оказалась вода, при этом квас занял лишь третье место - более популярной стала газировка, лимонады же покупали реже всего, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". "Самый популярный летний напиток - вода, доля ее продаж составила 55%. На втором месте газировка с долей продаж 29%. Третье место у кваса - 12%. А реже всего россияне покупают лимонад - 4%", - говорится в исследовании. Отмечается, что средняя цена за бутылку воды (0,5 литра) этим летом составила 59 рублей, а количество чеков выросло на 19%. Стоимость газировки (0,5 литра) составила 93 рубля, чеков же стало на 8% меньше. Бутылку кваса (1 литр) россияне могут купить в среднем за 96 рублей, а пол-литра лимонада - за 113 рублей. При этом количество чеков у кваса выросло незначительно - на 1%, а у лимонадов, напротив, упало - на 7%. "Начиная с 2022 года рынок безалкогольных напитков и воды претерпел много изменений. Среди них можно выделить уход иностранных брендов из России, слом логистических цепочек, рост цен на расходники и комплектующие для производства, введение акциза на газировку. Все это повлияло на рост цен, подорожали все прохладительные напитки", - приводится в исследовании комментарий аналитика "Контур.Маркета" Дарьи Жигалиной. По ее словам, меньше всего подорожала вода и покупать ее стали чаще, а вот спрос на газировку снизился. Аналитики проанализировали чеки, выданные в июне и начале июля и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года. Всего проанализировано было 90 тысяч чеков по всей России.
https://ria.ru/20231103/vopros-1907088029.html
https://ria.ru/20240630/zhara-1956411472.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920257855_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ce43330cf7538633d9be797f862ca939.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Назван самый популярный летний напиток у россиян
"Контур.Маркет": самым популярным летним напитком у россиян стала вода
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самым востребованным напитком у россиян этим летом оказалась вода, при этом квас занял лишь третье место - более популярной стала газировка, лимонады же покупали реже всего, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета".
"Самый популярный летний напиток - вода, доля ее продаж составила 55%. На втором месте газировка с долей продаж 29%. Третье место у кваса - 12%. А реже всего россияне покупают лимонад - 4%", - говорится в исследовании.
Отмечается, что средняя цена за бутылку воды (0,5 литра) этим летом составила 59 рублей, а количество чеков выросло на 19%. Стоимость газировки (0,5 литра) составила 93 рубля, чеков же стало на 8% меньше. Бутылку кваса (1 литр) россияне могут купить в среднем за 96 рублей, а пол-литра лимонада - за 113 рублей. При этом количество чеков у кваса выросло незначительно - на 1%, а у лимонадов, напротив, упало - на 7%.
"Начиная с 2022 года рынок безалкогольных напитков и воды претерпел много изменений. Среди них можно выделить уход иностранных брендов из России, слом логистических цепочек, рост цен на расходники и комплектующие для производства, введение акциза на газировку. Все это повлияло на рост цен, подорожали все прохладительные напитки", - приводится в исследовании комментарий аналитика "Контур.Маркета" Дарьи Жигалиной.
По ее словам, меньше всего подорожала вода и покупать ее стали чаще, а вот спрос на газировку снизился.
Аналитики проанализировали чеки, выданные в июне и начале июля и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года. Всего проанализировано было 90 тысяч чеков по всей России.