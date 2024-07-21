https://ria.ru/20240721/napitok-1961007984.html

Назван самый популярный летний напиток у россиян

Назван самый популярный летний напиток у россиян - РИА Новости, 21.07.2024

Назван самый популярный летний напиток у россиян

Самым востребованным напитком у россиян этим летом оказалась вода, при этом квас занял лишь третье место - более популярной стала газировка, лимонады же... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T09:47

2024-07-21T09:47

2024-07-21T09:47

россия

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самым востребованным напитком у россиян этим летом оказалась вода, при этом квас занял лишь третье место - более популярной стала газировка, лимонады же покупали реже всего, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". "Самый популярный летний напиток - вода, доля ее продаж составила 55%. На втором месте газировка с долей продаж 29%. Третье место у кваса - 12%. А реже всего россияне покупают лимонад - 4%", - говорится в исследовании. Отмечается, что средняя цена за бутылку воды (0,5 литра) этим летом составила 59 рублей, а количество чеков выросло на 19%. Стоимость газировки (0,5 литра) составила 93 рубля, чеков же стало на 8% меньше. Бутылку кваса (1 литр) россияне могут купить в среднем за 96 рублей, а пол-литра лимонада - за 113 рублей. При этом количество чеков у кваса выросло незначительно - на 1%, а у лимонадов, напротив, упало - на 7%. "Начиная с 2022 года рынок безалкогольных напитков и воды претерпел много изменений. Среди них можно выделить уход иностранных брендов из России, слом логистических цепочек, рост цен на расходники и комплектующие для производства, введение акциза на газировку. Все это повлияло на рост цен, подорожали все прохладительные напитки", - приводится в исследовании комментарий аналитика "Контур.Маркета" Дарьи Жигалиной. По ее словам, меньше всего подорожала вода и покупать ее стали чаще, а вот спрос на газировку снизился. Аналитики проанализировали чеки, выданные в июне и начале июля и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года. Всего проанализировано было 90 тысяч чеков по всей России.

https://ria.ru/20231103/vopros-1907088029.html

https://ria.ru/20240630/zhara-1956411472.html

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россия, общество