Рейтинг@Mail.ru
Назван самый популярный летний напиток у россиян - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/napitok-1961007984.html
Назван самый популярный летний напиток у россиян
Назван самый популярный летний напиток у россиян - РИА Новости, 21.07.2024
Назван самый популярный летний напиток у россиян
Самым востребованным напитком у россиян этим летом оказалась вода, при этом квас занял лишь третье место - более популярной стала газировка, лимонады же... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T09:47
2024-07-21T09:47
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920257855_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_a622fdcee0fe326eaba8976f689c4343.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самым востребованным напитком у россиян этим летом оказалась вода, при этом квас занял лишь третье место - более популярной стала газировка, лимонады же покупали реже всего, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". "Самый популярный летний напиток - вода, доля ее продаж составила 55%. На втором месте газировка с долей продаж 29%. Третье место у кваса - 12%. А реже всего россияне покупают лимонад - 4%", - говорится в исследовании. Отмечается, что средняя цена за бутылку воды (0,5 литра) этим летом составила 59 рублей, а количество чеков выросло на 19%. Стоимость газировки (0,5 литра) составила 93 рубля, чеков же стало на 8% меньше. Бутылку кваса (1 литр) россияне могут купить в среднем за 96 рублей, а пол-литра лимонада - за 113 рублей. При этом количество чеков у кваса выросло незначительно - на 1%, а у лимонадов, напротив, упало - на 7%. "Начиная с 2022 года рынок безалкогольных напитков и воды претерпел много изменений. Среди них можно выделить уход иностранных брендов из России, слом логистических цепочек, рост цен на расходники и комплектующие для производства, введение акциза на газировку. Все это повлияло на рост цен, подорожали все прохладительные напитки", - приводится в исследовании комментарий аналитика "Контур.Маркета" Дарьи Жигалиной. По ее словам, меньше всего подорожала вода и покупать ее стали чаще, а вот спрос на газировку снизился. Аналитики проанализировали чеки, выданные в июне и начале июля и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года. Всего проанализировано было 90 тысяч чеков по всей России.
https://ria.ru/20231103/vopros-1907088029.html
https://ria.ru/20240630/zhara-1956411472.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920257855_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ce43330cf7538633d9be797f862ca939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Назван самый популярный летний напиток у россиян

"Контур.Маркет": самым популярным летним напитком у россиян стала вода

© iStock.com / ancoayМеталлические банки от напитков
Металлические банки от напитков - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© iStock.com / ancoay
Металлические банки от напитков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самым востребованным напитком у россиян этим летом оказалась вода, при этом квас занял лишь третье место - более популярной стала газировка, лимонады же покупали реже всего, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета".
"Самый популярный летний напиток - вода, доля ее продаж составила 55%. На втором месте газировка с долей продаж 29%. Третье место у кваса - 12%. А реже всего россияне покупают лимонад - 4%", - говорится в исследовании.
Кадр видео YouTube-канала Travelling with Russell - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Иностранец посетил российский супермаркет и задался одним вопросом
3 ноября 2023, 06:20
Отмечается, что средняя цена за бутылку воды (0,5 литра) этим летом составила 59 рублей, а количество чеков выросло на 19%. Стоимость газировки (0,5 литра) составила 93 рубля, чеков же стало на 8% меньше. Бутылку кваса (1 литр) россияне могут купить в среднем за 96 рублей, а пол-литра лимонада - за 113 рублей. При этом количество чеков у кваса выросло незначительно - на 1%, а у лимонадов, напротив, упало - на 7%.
"Начиная с 2022 года рынок безалкогольных напитков и воды претерпел много изменений. Среди них можно выделить уход иностранных брендов из России, слом логистических цепочек, рост цен на расходники и комплектующие для производства, введение акциза на газировку. Все это повлияло на рост цен, подорожали все прохладительные напитки", - приводится в исследовании комментарий аналитика "Контур.Маркета" Дарьи Жигалиной.
По ее словам, меньше всего подорожала вода и покупать ее стали чаще, а вот спрос на газировку снизился.
Аналитики проанализировали чеки, выданные в июне и начале июля и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года. Всего проанализировано было 90 тысяч чеков по всей России.
Резанные кабачки - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Эксперт рассказал, какая еда поможет организму в жару
30 июня, 09:29
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала