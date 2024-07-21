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Депутаты Госдумы поедут на выборы в Венесуэлу в качестве наблюдателей - РИА Новости, 21.07.2024
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18:47 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/nablyudateli-1961069657.html
Депутаты Госдумы поедут на выборы в Венесуэлу в качестве наблюдателей
Депутаты Госдумы поедут на выборы в Венесуэлу в качестве наблюдателей - РИА Новости, 21.07.2024
Депутаты Госдумы поедут на выборы в Венесуэлу в качестве наблюдателей
Депутаты Госдумы направятся в качестве наблюдателей на выборы президента в Венесуэле в июле, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:47
2024-07-21T18:47
в мире
венесуэла
россия
вячеслав володин
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ГАВАНА, 21 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы направятся в качестве наблюдателей на выборы президента в Венесуэле в июле, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Депутаты Государственной Думы примут участие в наблюдении за выборами президента Венесуэлы 28 июля", - сообщил Володин журналистам. Венесуэла пригласила российских наблюдателей следить за ходом избирательной кампании и президентских выборов в стране, заявил ранее журналистам посол Венесуэлы в России Рафаэль Саласар Веласкес. Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля. Регистрация кандидатов была завершена в апреле, в бюллетенях в день голосования будут представлены кандидаты большинства политических движений, включая претендента от объединенной крайне правой оппозиции.
https://rsport.ria.ru/20240624/dogovor-1955119585.html
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в мире, венесуэла, россия, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Венесуэла, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Депутаты Госдумы поедут на выборы в Венесуэлу в качестве наблюдателей

Володин: депутаты Госдумы поедут в качестве наблюдателей на выборы в Венесуэлу

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на Каракас
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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ГАВАНА, 21 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы направятся в качестве наблюдателей на выборы президента в Венесуэле в июле, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Депутаты Государственной Думы примут участие в наблюдении за выборами президента Венесуэлы 28 июля", - сообщил Володин журналистам.
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Венесуэла пригласила российских наблюдателей следить за ходом избирательной кампании и президентских выборов в стране, заявил ранее журналистам посол Венесуэлы в России Рафаэль Саласар Веласкес.
Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля. Регистрация кандидатов была завершена в апреле, в бюллетенях в день голосования будут представлены кандидаты большинства политических движений, включая претендента от объединенной крайне правой оппозиции.
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