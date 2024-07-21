https://ria.ru/20240721/nablyudateli-1961069657.html
Депутаты Госдумы поедут на выборы в Венесуэлу в качестве наблюдателей
Депутаты Госдумы поедут на выборы в Венесуэлу в качестве наблюдателей - РИА Новости, 21.07.2024
Депутаты Госдумы поедут на выборы в Венесуэлу в качестве наблюдателей
Депутаты Госдумы направятся в качестве наблюдателей на выборы президента в Венесуэле в июле, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:47
2024-07-21T18:47
2024-07-21T18:47
в мире
венесуэла
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_693c6f828fcfb3e83fd9abb993f0ab3f.jpg
ГАВАНА, 21 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы направятся в качестве наблюдателей на выборы президента в Венесуэле в июле, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Депутаты Государственной Думы примут участие в наблюдении за выборами президента Венесуэлы 28 июля", - сообщил Володин журналистам. Венесуэла пригласила российских наблюдателей следить за ходом избирательной кампании и президентских выборов в стране, заявил ранее журналистам посол Венесуэлы в России Рафаэль Саласар Веласкес. Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля. Регистрация кандидатов была завершена в апреле, в бюллетенях в день голосования будут представлены кандидаты большинства политических движений, включая претендента от объединенной крайне правой оппозиции.
https://rsport.ria.ru/20240624/dogovor-1955119585.html
https://ria.ru/20240721/venesuela-1960991367.html
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8507c6b6cc39b307f8726c3abfeef146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, россия, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Венесуэла, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Депутаты Госдумы поедут на выборы в Венесуэлу в качестве наблюдателей
Володин: депутаты Госдумы поедут в качестве наблюдателей на выборы в Венесуэлу