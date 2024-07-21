https://ria.ru/20240721/nablyudateli-1961069657.html

Депутаты Госдумы поедут на выборы в Венесуэлу в качестве наблюдателей

Депутаты Госдумы поедут на выборы в Венесуэлу в качестве наблюдателей - РИА Новости, 21.07.2024

Депутаты Госдумы поедут на выборы в Венесуэлу в качестве наблюдателей

Депутаты Госдумы направятся в качестве наблюдателей на выборы президента в Венесуэле в июле, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T18:47

2024-07-21T18:47

2024-07-21T18:47

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вячеслав володин

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ГАВАНА, 21 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы направятся в качестве наблюдателей на выборы президента в Венесуэле в июле, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Депутаты Государственной Думы примут участие в наблюдении за выборами президента Венесуэлы 28 июля", - сообщил Володин журналистам. Венесуэла пригласила российских наблюдателей следить за ходом избирательной кампании и президентских выборов в стране, заявил ранее журналистам посол Венесуэлы в России Рафаэль Саласар Веласкес. Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля. Регистрация кандидатов была завершена в апреле, в бюллетенях в день голосования будут представлены кандидаты большинства политических движений, включая претендента от объединенной крайне правой оппозиции.

https://rsport.ria.ru/20240624/dogovor-1955119585.html

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в мире, венесуэла, россия, вячеслав володин, госдума рф