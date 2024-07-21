https://ria.ru/20240721/most-1961082354.html
На Крымском мосту очередь со стороны Тамани увеличилась до 635 машин
На Крымском мосту очередь со стороны Тамани увеличилась до 635 машин - РИА Новости, 21.07.2024
На Крымском мосту очередь со стороны Тамани увеличилась до 635 машин
Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до 635 автомобилей, время ожидания составляет более двух часов, сообщает оперативный канал информационного... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T20:27
2024-07-21T20:27
2024-07-21T20:28
тамань (станица)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до 635 автомобилей, время ожидания составляет более двух часов, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "20.00 (совпадает с мск - ред.)… В очереди со стороны Тамани находится 635 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в Telegram-канале информационного центра. При этом уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. По состоянию на 10.00 по мск в очереди находилось 570 транспортных средств.
https://ria.ru/20240717/slutskiy-1960145595.html
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тамань (станица), керчь, общество
Тамань (станица), Керчь, Общество
На Крымском мосту очередь со стороны Тамани увеличилась до 635 машин
На Крымском мосту очередь со стороны станицы Тамань увеличилась до 635 авто