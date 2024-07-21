https://ria.ru/20240721/most-1961082354.html

На Крымском мосту очередь со стороны Тамани увеличилась до 635 машин

На Крымском мосту очередь со стороны Тамани увеличилась до 635 машин - РИА Новости, 21.07.2024

На Крымском мосту очередь со стороны Тамани увеличилась до 635 машин

Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до 635 автомобилей, время ожидания составляет более двух часов, сообщает оперативный канал информационного... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T20:27

2024-07-21T20:27

2024-07-21T20:28

тамань (станица)

керчь

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902744910_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_80b550e7a69228ca86ba269b4d0a651d.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до 635 автомобилей, время ожидания составляет более двух часов, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "20.00 (совпадает с мск - ред.)… В очереди со стороны Тамани находится 635 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в Telegram-канале информационного центра. При этом уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. По состоянию на 10.00 по мск в очереди находилось 570 транспортных средств.

https://ria.ru/20240717/slutskiy-1960145595.html

https://ria.ru/20240625/krym-1955295242.html

тамань (станица)

керчь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тамань (станица), керчь, общество