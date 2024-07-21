https://ria.ru/20240721/most-1961016569.html

Около 570 автомобилей ждут очереди на Крымском мосту

Около 570 автомобилей ждут очереди на Крымском мосту - РИА Новости, 21.07.2024

Около 570 автомобилей ждут очереди на Крымском мосту

Не менее 570 автомобилей ожидают своей очереди со стороны Тамани на Кубани, чтобы проехать через Крымский мост, сообщает оперативный Telegram-канал... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T11:12

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2024-07-21T11:12

тамань (станица)

керчь

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СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Не менее 570 автомобилей ожидают своей очереди со стороны Тамани на Кубани, чтобы проехать через Крымский мост, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Данные зафиксированы в 10.00 по мск. "В очереди со стороны Тамани находятся 570 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в информационного центра. Про этом уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

https://ria.ru/20240717/krymskiy_most-1960158887.html

тамань (станица)

керчь

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2024

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тамань (станица), керчь