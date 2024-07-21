https://ria.ru/20240721/most-1961016569.html
Около 570 автомобилей ждут очереди на Крымском мосту
Около 570 автомобилей ждут очереди на Крымском мосту - РИА Новости, 21.07.2024
Около 570 автомобилей ждут очереди на Крымском мосту
Не менее 570 автомобилей ожидают своей очереди со стороны Тамани на Кубани, чтобы проехать через Крымский мост, сообщает оперативный Telegram-канал... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T11:12
2024-07-21T11:12
2024-07-21T11:12
тамань (станица)
керчь
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СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Не менее 570 автомобилей ожидают своей очереди со стороны Тамани на Кубани, чтобы проехать через Крымский мост, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Данные зафиксированы в 10.00 по мск. "В очереди со стороны Тамани находятся 570 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в информационного центра. Про этом уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
https://ria.ru/20240717/krymskiy_most-1960158887.html
тамань (станица)
керчь
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тамань (станица), керчь
Около 570 автомобилей ждут очереди на Крымском мосту
На Кубани около 570 автомобилей ждут очереди, чтобы проехать через Крымский мост