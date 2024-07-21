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Около 570 автомобилей ждут очереди на Крымском мосту - РИА Новости, 21.07.2024
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11:12 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/most-1961016569.html
Около 570 автомобилей ждут очереди на Крымском мосту
Около 570 автомобилей ждут очереди на Крымском мосту - РИА Новости, 21.07.2024
Около 570 автомобилей ждут очереди на Крымском мосту
Не менее 570 автомобилей ожидают своей очереди со стороны Тамани на Кубани, чтобы проехать через Крымский мост, сообщает оперативный Telegram-канал... РИА Новости, 21.07.2024
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тамань (станица)
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СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Не менее 570 автомобилей ожидают своей очереди со стороны Тамани на Кубани, чтобы проехать через Крымский мост, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Данные зафиксированы в 10.00 по мск. "В очереди со стороны Тамани находятся 570 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в информационного центра. Про этом уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
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тамань (станица), керчь
Тамань (станица), Керчь
Около 570 автомобилей ждут очереди на Крымском мосту

На Кубани около 570 автомобилей ждут очереди, чтобы проехать через Крымский мост

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Не менее 570 автомобилей ожидают своей очереди со стороны Тамани на Кубани, чтобы проехать через Крымский мост, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
Данные зафиксированы в 10.00 по мск.
«
"В очереди со стороны Тамани находятся 570 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в информационного центра.
Про этом уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
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Тамань (станица)Керчь
 
 
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