Стояногло призвал молдавскую оппозицию выработать единое мнение на выборах
Стояногло: оппозиции Молдавии важно выработать единое мнение на выборах осенью
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Стояногло. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Молдавской оппозиции важно выработать единую позицию по избирательному процессу на предстоящих осенью президентских выборах, заявил бывший генпрокурор республики Александр Стояногло, предложенный Партией социалистов в качестве единого кандидата от оппозиции.
Лидер Партии социалистов Игорь Додон ранее заявил, что его партия готова выдвинуть Стояногло в президенты, предложив его оппозиции в качестве единого беспартийного кандидата. Сам Стояногло намерен был провести двусторонние встречи с представителями разных оппозиционных сил.
"К сожалению, большинство этих партий к сегодняшнему дню уже определились с кандидатами в президенты, но мы будем продолжать эти консультации. Для нас важно выработать единую позицию и по поводу избирательного процесса, и по поводу ЦИК, которая сегодня политически аффилирована, и об этом знает вся страна. Мы должны иметь одинаковую позицию о том, что касается представителей в избирательных комиссиях — местных и за рубежом. Есть целый ряд вопросов, по которым у нас должна быть единая стратегия", - сказал Стояногло в эфире Exclusiv TV.
Он рассказал, что на прошедшей неделе провел очень конструктивные, дружеские встречи с лидерами основных политформирований, которых видел в едином блоке. Он встретился с экс-президентом, председателем Партии коммунистов Владимиром Ворониным, экс-премьером, главой Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ионом Кику, с экс-главой Гагаузии Ириной Влах, возглавляющей движение "Платформа Молдова", на предыдущей неделе — с лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. "Все без исключения поддержали идею моего появления в политике. Они так же, как и я, считают, что в современной политике должны появляться новые лица с опытом и своим видением развития Молдовы", - отметил Стояногло.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.