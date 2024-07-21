https://ria.ru/20240721/moldaviya-1961056676.html

Стояногло призвал молдавскую оппозицию выработать единое мнение на выборах

Стояногло призвал молдавскую оппозицию выработать единое мнение на выборах - РИА Новости, 21.07.2024

Стояногло призвал молдавскую оппозицию выработать единое мнение на выборах

Молдавской оппозиции важно выработать единую позицию по избирательному процессу на предстоящих осенью президентских выборах, заявил бывший генпрокурор... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T17:08

2024-07-21T17:08

2024-07-21T17:10

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наша партия

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КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Молдавской оппозиции важно выработать единую позицию по избирательному процессу на предстоящих осенью президентских выборах, заявил бывший генпрокурор республики Александр Стояногло, предложенный Партией социалистов в качестве единого кандидата от оппозиции. Лидер Партии социалистов Игорь Додон ранее заявил, что его партия готова выдвинуть Стояногло в президенты, предложив его оппозиции в качестве единого беспартийного кандидата. Сам Стояногло намерен был провести двусторонние встречи с представителями разных оппозиционных сил. "К сожалению, большинство этих партий к сегодняшнему дню уже определились с кандидатами в президенты, но мы будем продолжать эти консультации. Для нас важно выработать единую позицию и по поводу избирательного процесса, и по поводу ЦИК, которая сегодня политически аффилирована, и об этом знает вся страна. Мы должны иметь одинаковую позицию о том, что касается представителей в избирательных комиссиях — местных и за рубежом. Есть целый ряд вопросов, по которым у нас должна быть единая стратегия", - сказал Стояногло в эфире Exclusiv TV. Он рассказал, что на прошедшей неделе провел очень конструктивные, дружеские встречи с лидерами основных политформирований, которых видел в едином блоке. Он встретился с экс-президентом, председателем Партии коммунистов Владимиром Ворониным, экс-премьером, главой Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ионом Кику, с экс-главой Гагаузии Ириной Влах, возглавляющей движение "Платформа Молдова", на предыдущей неделе — с лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. "Все без исключения поддержали идею моего появления в политике. Они так же, как и я, считают, что в современной политике должны появляться новые лица с опытом и своим видением развития Молдовы", - отметил Стояногло. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240719/dodon-1960832793.html

https://ria.ru/20240719/shory-1960815387.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, игорь додон, возрождение, наша партия