Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 21.07.2024 (обновлено: 14:38 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/mo-1961028378.html
ВС России освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области
ВС России освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области - РИА Новости, 21.07.2024
ВС России освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль село Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T13:06
2024-07-21T14:38
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции", — говорится в сводке.На этой неделе российские войска уже освободили два населенных пункта в ДНР: группировка "Восток" взяла под контроль село Урожайное, а "Центр" — Юрьевку.Кроме того, бойцы группировки "Запад" нанесли поражение 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 1-й бригаде Нацгвардии Украины в районах сел Синьковка, Петропавловка, Берестовое (Харьковская область) и города Красный Лиман (ДНР).ВСУ потеряли за сутки:Уничтожено также пять складов боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области

МО: ВС России освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции", — говорится в сводке.
© ИнфографикаРоссийские подразделения освободили села Розовка в ЛНР и Песчаное в Харьковской области
Российские подразделения освободили села Розовка в ЛНР и Песчаное в Харьковской области
© Инфографика
Российские подразделения освободили села Розовка в ЛНР и Песчаное в Харьковской области
На этой неделе российские войска уже освободили два населенных пункта в ДНР: группировка "Восток" взяла под контроль село Урожайное, а "Центр" — Юрьевку.
Кроме того, бойцы группировки "Запад" нанесли поражение 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 1-й бригаде Нацгвардии Украины в районах сел Синьковка, Петропавловка, Берестовое (Харьковская область) и города Красный Лиман (ДНР).
ВСУ потеряли за сутки:
  • более 520 солдат убитыми и ранеными;
  • две боевые бронированные машины;
  • 12 автомобилей;
  • американские гаубицы М777 и М198;
  • британскую гаубицу FH-70;
  • самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
  • две гаубицы Д-30;
  • американское орудие М119;
  • радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Уничтожено также пять складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала