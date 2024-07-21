ВС России освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области
МО: ВС России освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции", — говорится в сводке.
© ИнфографикаРоссийские подразделения освободили села Розовка в ЛНР и Песчаное в Харьковской области
© Инфографика
Российские подразделения освободили села Розовка в ЛНР и Песчаное в Харьковской области
На этой неделе российские войска уже освободили два населенных пункта в ДНР: группировка "Восток" взяла под контроль село Урожайное, а "Центр" — Юрьевку.
Кроме того, бойцы группировки "Запад" нанесли поражение 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 1-й бригаде Нацгвардии Украины в районах сел Синьковка, Петропавловка, Берестовое (Харьковская область) и города Красный Лиман (ДНР).
ВСУ потеряли за сутки:
- более 520 солдат убитыми и ранеными;
- две боевые бронированные машины;
- 12 автомобилей;
- американские гаубицы М777 и М198;
- британскую гаубицу FH-70;
- самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
- две гаубицы Д-30;
- американское орудие М119;
- радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Уничтожено также пять складов боеприпасов.
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22 июня 2022, 17:18