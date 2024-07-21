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ВС России освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области

ВС России освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области - РИА Новости, 21.07.2024

ВС России освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль село Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T13:06

2024-07-21T13:06

2024-07-21T14:38

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

безопасность

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции", — говорится в сводке.На этой неделе российские войска уже освободили два населенных пункта в ДНР: группировка "Восток" взяла под контроль село Урожайное, а "Центр" — Юрьевку.Кроме того, бойцы группировки "Запад" нанесли поражение 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 1-й бригаде Нацгвардии Украины в районах сел Синьковка, Петропавловка, Берестовое (Харьковская область) и города Красный Лиман (ДНР).ВСУ потеряли за сутки:Уничтожено также пять складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

харьковская область

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луганская народная республика, безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)