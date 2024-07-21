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"Искандеры-М" поразили два эшелона с личным составом ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:38 21.07.2024 (обновлено: 16:10 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/mo-1961012612.html
"Искандеры-М" поразили два эшелона с личным составом ВСУ в ДНР
"Искандеры-М" поразили два эшелона с личным составом ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.07.2024
"Искандеры-М" поразили два эшелона с личным составом ВСУ в ДНР
Российские комплексы "Искандер-М" поразили два украинских военных эшелона в районе Барвенково на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T10:38
2024-07-21T16:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские комплексы "Искандер-М" поразили два украинских военных эшелона в районе Барвенково на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны.&quot;Расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов &quot;Искандер-М&quot; нанесен групповой ракетный удар по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ) с личным составом и военной техникой подразделений 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Барвенково в Донецкой Народной Республике&quot;, — говорится в релизе.Военное ведомство опубликовало видео с беспилотника "Орлан-10", контролировавшего результаты огневого поражения.При ударе уничтожены примерно 240 солдат ВСУ и более 60 единиц военной техники, в том числе:
https://ria.ru/20240716/iskander-1959918322.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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Уничтожение воинских эшелонов с вооружением и техникой ВСУ в ДНР
Кадры объективного контроля уничтожения воинских эшелонов с вооружением и техникой ВСУ в ДНР.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Искандеры-М" поразили два эшелона с личным составом ВСУ в ДНР

МО: "Искандеры-М" нанесли удар по двум эшелонам ВСУ в районе Барвенково в ДНР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские комплексы "Искандер-М" поразили два украинских военных эшелона в районе Барвенково на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«

"Расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" нанесен групповой ракетный удар по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ) с личным составом и военной техникой подразделений 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Барвенково в Донецкой Народной Республике", — говорится в релизе.

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16 июля, 07:02
Военное ведомство опубликовало видео с беспилотника "Орлан-10", контролировавшего результаты огневого поражения.
При ударе уничтожены примерно 240 солдат ВСУ и более 60 единиц военной техники, в том числе:
  • 14 бронеавтомобилей MaxxPro;
  • десять боевых бронированных машин Senator;
  • семь бронетранспортеров;
  • две боевые разведывательные машины;
  • пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин;
  • более 20 грузовиков.

ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может поразить практически любую цель: командные пункты, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели создают ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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