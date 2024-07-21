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"Искандеры-М" поразили два эшелона с личным составом ВСУ в ДНР
"Искандеры-М" поразили два эшелона с личным составом ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.07.2024
"Искандеры-М" поразили два эшелона с личным составом ВСУ в ДНР
Российские комплексы "Искандер-М" поразили два украинских военных эшелона в районе Барвенково на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T10:38
2024-07-21T10:38
2024-07-21T16:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские комплексы "Искандер-М" поразили два украинских военных эшелона в районе Барвенково на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны."Расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" нанесен групповой ракетный удар по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ) с личным составом и военной техникой подразделений 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Барвенково в Донецкой Народной Республике", — говорится в релизе.Военное ведомство опубликовало видео с беспилотника "Орлан-10", контролировавшего результаты огневого поражения.При ударе уничтожены примерно 240 солдат ВСУ и более 60 единиц военной техники, в том числе:
https://ria.ru/20240716/iskander-1959918322.html
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Уничтожение воинских эшелонов с вооружением и техникой ВСУ в ДНР
Кадры объективного контроля уничтожения воинских эшелонов с вооружением и техникой ВСУ в ДНР.
2024-07-21T10:38
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Искандеры-М" поразили два эшелона с личным составом ВСУ в ДНР
МО: "Искандеры-М" нанесли удар по двум эшелонам ВСУ в районе Барвенково в ДНР