https://ria.ru/20240721/mo-1961012612.html

"Искандеры-М" поразили два эшелона с личным составом ВСУ в ДНР

"Искандеры-М" поразили два эшелона с личным составом ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.07.2024

"Искандеры-М" поразили два эшелона с личным составом ВСУ в ДНР

Российские комплексы "Искандер-М" поразили два украинских военных эшелона в районе Барвенково на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T10:38

2024-07-21T10:38

2024-07-21T16:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские комплексы "Искандер-М" поразили два украинских военных эшелона в районе Барвенково на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны."Расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" нанесен групповой ракетный удар по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ) с личным составом и военной техникой подразделений 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Барвенково в Донецкой Народной Республике", — говорится в релизе.Военное ведомство опубликовало видео с беспилотника "Орлан-10", контролировавшего результаты огневого поражения.При ударе уничтожены примерно 240 солдат ВСУ и более 60 единиц военной техники, в том числе:

https://ria.ru/20240716/iskander-1959918322.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

донецкая народная республика

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Уничтожение воинских эшелонов с вооружением и техникой ВСУ в ДНР Кадры объективного контроля уничтожения воинских эшелонов с вооружением и техникой ВСУ в ДНР. 2024-07-21T10:38 true PT0M35S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)