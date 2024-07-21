https://ria.ru/20240721/mishustin-1960999210.html

Мишустин поручил поддержать реконструкцию Центра профподготовки в Магадане

Мишустин поручил поддержать реконструкцию Центра профподготовки в Магадане - РИА Новости, 21.07.2024

Мишустин поручил поддержать реконструкцию Центра профподготовки в Магадане

Премьер-министр России Михаил Мишустин, который сейчас находится с рабочим визитом в Магаданской области, поручит ведомствам поддержать реконструкцию Центра... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T08:12

2024-07-21T08:12

2024-07-21T11:55

магаданская область

магадан

россия

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МАГАДАН, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, который сейчас находится с рабочим визитом в Магаданской области, поручит ведомствам поддержать реконструкцию Центра профоподготовки в Магадане, сообщает правительство Колымы. "Михаил Мишустин поручит ведомствам поддержать реконструкцию Центра профподготовки. На встрече с главой региона Сергеем Носовым речь зашла о работе Центра опережающей профессиональной подготовки, который действует в Магадане с сентября 2023 года", - доводится в сообщении. Губернатор Носов сообщил, что сейчас реализуют проект по модернизации и реконструкции Центра, и попросил премьера поддержать эту работу. Он добавил, что завершить ее планируют в течение года-полутора. "Конечно, поручу министерству по развитию Дальнего Востока вместе с Минфином проработать эти вопросы. Мы поддержим вашу просьбу", – цитирует Мишустина правительство Магаданской области.

https://ria.ru/20240721/magadan-1960998319.html

https://ria.ru/20240721/mishustin-1960994125.html

магаданская область

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магаданская область, магадан, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии)