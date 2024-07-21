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Мишустин поручил поддержать реконструкцию Центра профподготовки в Магадане - РИА Новости, 21.07.2024
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08:12 21.07.2024 (обновлено: 11:55 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/mishustin-1960999210.html
Мишустин поручил поддержать реконструкцию Центра профподготовки в Магадане
Мишустин поручил поддержать реконструкцию Центра профподготовки в Магадане - РИА Новости, 21.07.2024
Мишустин поручил поддержать реконструкцию Центра профподготовки в Магадане
Премьер-министр России Михаил Мишустин, который сейчас находится с рабочим визитом в Магаданской области, поручит ведомствам поддержать реконструкцию Центра... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:12
2024-07-21T11:55
магаданская область
магадан
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МАГАДАН, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, который сейчас находится с рабочим визитом в Магаданской области, поручит ведомствам поддержать реконструкцию Центра профоподготовки в Магадане, сообщает правительство Колымы. "Михаил Мишустин поручит ведомствам поддержать реконструкцию Центра профподготовки. На встрече с главой региона Сергеем Носовым речь зашла о работе Центра опережающей профессиональной подготовки, который действует в Магадане с сентября 2023 года", - доводится в сообщении. Губернатор Носов сообщил, что сейчас реализуют проект по модернизации и реконструкции Центра, и попросил премьера поддержать эту работу. Он добавил, что завершить ее планируют в течение года-полутора. "Конечно, поручу министерству по развитию Дальнего Востока вместе с Минфином проработать эти вопросы. Мы поддержим вашу просьбу", – цитирует Мишустина правительство Магаданской области.
https://ria.ru/20240721/magadan-1960998319.html
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магаданская область, магадан, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии)
Магаданская область, Магадан, Россия, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Мишустин поручил поддержать реконструкцию Центра профподготовки в Магадане

Мишустин поручил ведомствам поддержать реконструкцию Центра профподготовки

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Магаданской области Сергей Носов во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Магаданской области Сергей Носов во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Магаданской области Сергей Носов во время встречи
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, который сейчас находится с рабочим визитом в Магаданской области, поручит ведомствам поддержать реконструкцию Центра профоподготовки в Магадане, сообщает правительство Колымы.
«
"Михаил Мишустин поручит ведомствам поддержать реконструкцию Центра профподготовки. На встрече с главой региона Сергеем Носовым речь зашла о работе Центра опережающей профессиональной подготовки, который действует в Магадане с сентября 2023 года", - доводится в сообщении.
Магадан - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Мишустин поручил проработать вопрос благоустройства дворов Магадана
Вчера, 07:42
Губернатор Носов сообщил, что сейчас реализуют проект по модернизации и реконструкции Центра, и попросил премьера поддержать эту работу. Он добавил, что завершить ее планируют в течение года-полутора.
«
"Конечно, поручу министерству по развитию Дальнего Востока вместе с Минфином проработать эти вопросы. Мы поддержим вашу просьбу", – цитирует Мишустина правительство Магаданской области.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает строящийся аэровокзальный комплекс международного аэропорта Магадан - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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Магаданская областьМагаданРоссияМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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