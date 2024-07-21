https://ria.ru/20240721/mishustin-1960994125.html

Мишустин ознакомился с ходом строительства терминала в аэропорту Магадана

Мишустин ознакомился с ходом строительства терминала в аэропорту Магадана - РИА Новости, 21.07.2024

Мишустин ознакомился с ходом строительства терминала в аэропорту Магадана

Премьер-министр России Михаил Мишустин ознакомился с тем, как идет строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Магадана, который планируют ввести РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T05:43

2024-07-21T05:43

2024-07-21T11:54

магадан

россия

магаданская область

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин ознакомился с тем, как идет строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Магадана, который планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года. "Начинается все с "ворот", с воздушной гавани. По поручению президента мы модернизируем к 2030 году 75 аэропортов — они должны быть надежной опорой для людей, которые путешествуют, возвращаются к своим близким. Должно быть комфортно, удобно", — отметил он. В целом Мишустин похвалил новый терминал, заметив, что он сделан "с умом". Премьер особо обратил внимание на то, что дизайн выполнен российскими специалистами. При этом он пожурил руководителей проекта за то, что они не позаботились о подъездной дороге. "Вы хотя бы дорогу — когда с аэропорта выезжают — посмотрите глазами туристов. Вот мы сюда сейчас заехали — там просто старые бочки нужно убрать и навести порядок. Тем более, мы с (губернатором Магаданской области) Сергеем Константиновичем (Носовым) этим в Нагаевской бухте начали заниматься с программой "Генеральная уборка", — пояснил председатель правительства, призвав обращать внимание на такие нюансы.О терминале Пропускная способность нового терминала составит 800 пассажиров в час, тогда как существующий способен обслужить лишь 600. В новом комплексе решится одна из давних проблем — появится обновленная система выдачи багажа. Сейчас пассажиров обслуживают в достаточно тесных помещениях 1980-х годов. Власти также ведут благоустройство прилегающей территории. Рядом с терминалом предусмотрено большое количество парковочных мест. Среда адаптирована под потребности маломобильных пассажиров. Перрон будет оснащен двумя телескопическими трапами, что необходимо в местном суровом климате. На втором этаже будут располагаться торговые точки и места отдыха пассажиров. Также предусмотрены зоны для мам с детьми. В рамках нового нацпроекта планируется начать реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана. Сделать это предполагается в рамках государственно-частного партнерства. Уже начинается подготовка проектно-сметной документации. К самой реконструкции намерены приступить в 2025-2026 году. Сделать это нужно так, чтобы не ставить на паузу авиасообщение.

https://ria.ru/20240715/mishustin-1959776847.html

https://ria.ru/20240626/musor-1955510437.html

https://ria.ru/20240605/dfo-1950714359.html

магадан

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магаданская область

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магадан, россия, магаданская область, михаил мишустин, политика