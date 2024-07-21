https://ria.ru/20240721/minoborony-1961029021.html

Подразделения "Восток" улучшили тактическое положение

Подразделения "Восток" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 21.07.2024

Подразделения "Восток" улучшили тактическое положение

Украинские войска потеряли до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток" и предприняли безуспешную попытку контратаковать, сообщили в... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T13:11

2024-07-21T13:11

2024-07-21T13:26

специальная военная операция на украине

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сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток" и предприняли безуспешную попытку контратаковать, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной бригад ВСУ, 120 бригады теробороны, 17 и 21 бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрь, Водяное, Новоселка, Пречистовка, Раздольное и Степное Донецкой Народной Республики. Отражена контратака формирований 102-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Отмечается, что ВСУ за сутки потеряли свыше 115 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубицы "FH-70" производства Великобритании и М198 производства США, 122 мм гаубицу Д-30.

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960757720.html

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россия, великобритания, сша, вооруженные силы украины