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Подразделения "Восток" улучшили тактическое положение
Подразделения "Восток" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 21.07.2024
Подразделения "Восток" улучшили тактическое положение
Украинские войска потеряли до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток" и предприняли безуспешную попытку контратаковать, сообщили в... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T13:11
2024-07-21T13:11
2024-07-21T13:26
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток" и предприняли безуспешную попытку контратаковать, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной бригад ВСУ, 120 бригады теробороны, 17 и 21 бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрь, Водяное, Новоселка, Пречистовка, Раздольное и Степное Донецкой Народной Республики. Отражена контратака формирований 102-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Отмечается, что ВСУ за сутки потеряли свыше 115 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубицы "FH-70" производства Великобритании и М198 производства США, 122 мм гаубицу Д-30.
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960757720.html
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россия, великобритания, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, США, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Восток" улучшили тактическое положение
Минобороны: ВСУ потеряли 115 военных в зоне ответственности войск "Восток"