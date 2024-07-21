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Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 21.07.2024
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13:09 21.07.2024 (обновлено: 13:20 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/minoborony-1961028676.html
Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 21.07.2024
Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки российских войск за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 510 военнослужащих и... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T13:09
2024-07-21T13:20
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 510 военнослужащих и бронетранспортер, сообщило в воскресенье Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад и 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Григоровка, Часов Яр, Ильинка, Катериновка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, силами "Юга" отражена атака штурмового отряда 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 510 военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля" - рассказали в Минобороны РФ.В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубицы М777, М114 производства США и FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, три 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании.Уничтожены также два склада боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240719/nato-1960785021.html
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россия, сша, великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Великобритания, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю

Минобороны: ВСУ потеряли 510 военных в хоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 510 военнослужащих и бронетранспортер, сообщило в воскресенье Минобороны России.
«
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад и 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Григоровка, Часов Яр, Ильинка, Катериновка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, силами "Юга" отражена атака штурмового отряда 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
«
"Противник потерял до 510 военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля" - рассказали в Минобороны РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубицы М777, М114 производства США и FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, три 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании.
Уничтожены также два склада боеприпасов ВСУ.
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