https://ria.ru/20240721/minoborony-1961028487.html

Подразделения "Север" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области

Подразделения "Север" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области - РИА Новости, 21.07.2024

Подразделения "Север" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 145 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север", сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T13:08

2024-07-21T13:08

2024-07-21T13:16

специальная военная операция на украине

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харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 145 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 34 бригады морской пехоты, 15 механизированной бригады ВСУ, 127 бригады теробороны и 13 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тихон, Циркуны, Казачья Лопань, Липцы, Волчанск, Жовтневое и Старица Харьковской области. Отразили четыре контратаки подразделений 92 штурмовой, 23 механизированной бригад ВСУ и 36 бригады морской пехоты. Потери противника составили до 145 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки противник потерял на данном участке фронта три автомобиля, две 155 мм гаубицы М777, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 128 мм установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12.

https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск