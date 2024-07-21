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Подразделения "Север" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области
Подразделения "Север" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области - РИА Новости, 21.07.2024
Подразделения "Север" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 145 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север", сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T13:08
2024-07-21T13:08
2024-07-21T13:16
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 145 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 34 бригады морской пехоты, 15 механизированной бригады ВСУ, 127 бригады теробороны и 13 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тихон, Циркуны, Казачья Лопань, Липцы, Волчанск, Жовтневое и Старица Харьковской области. Отразили четыре контратаки подразделений 92 штурмовой, 23 механизированной бригад ВСУ и 36 бригады морской пехоты. Потери противника составили до 145 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки противник потерял на данном участке фронта три автомобиля, две 155 мм гаубицы М777, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 128 мм установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12.
https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Волчанск
Подразделения "Север" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области
Минобороны: ВСУ потеряли 145 военных в зоне ответственности группировки "Север"