https://ria.ru/20240721/minoborony-1961024840.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.07.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T12:30

2024-07-21T12:30

2024-07-21T12:36

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Двадцать первого июля текущего года около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960608018.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия