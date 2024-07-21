B-52H попытались приблизиться к российской границе в районе Баренцева моря
Бомбардировщики США выполнили разворот от госграницы РФ при приближении МиГ-29
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald WillisДва стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США . Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 вылетали на перехват американских бомбардировщиков В-52Н, приблизившихся к государственной границе над Баренцевым морем, сообщило Минобороны.
«
"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — говорится в релизе.
Экипажи самолетов обнаружили пару американских стратегических бомбардировщиков В-52Н. При приближении истребителей они выполнили разворот от российской границы.
Позже Министерство обороны Финляндии заявило, что два B-52 принимали участие в тренировочном полете. Они направлялись из Норвегии на юг над Лапландией. В полете участвовали также два американских самолета-заправщика KC-135 и один KC-46.
В российском военном ведомстве отметили, что истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.
В Минобороны подчеркнули, что полет МиГ-29 и МиГ-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности.