https://ria.ru/20240721/minoborony-1961014143.html

B-52H попытались приблизиться к российской границе в районе Баренцева моря

B-52H попытались приблизиться к российской границе в районе Баренцева моря - РИА Новости, 21.07.2024

B-52H попытались приблизиться к российской границе в районе Баренцева моря

Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 вылетали на перехват американских бомбардировщиков В-52Н, приблизившихся к государственной границе над Баренцевым морем,... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T10:52

2024-07-21T10:52

2024-07-21T16:15

безопасность

баренцево море

сша

россия

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 вылетали на перехват американских бомбардировщиков В-52Н, приблизившихся к государственной границе над Баренцевым морем, сообщило Минобороны."Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — говорится в релизе.Экипажи самолетов обнаружили пару американских стратегических бомбардировщиков В-52Н. При приближении истребителей они выполнили разворот от российской границы.В российском военном ведомстве отметили, что истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. В Минобороны подчеркнули, что полет МиГ-29 и МиГ-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности.

https://ria.ru/20240325/ssha-1935559757.html

баренцево море

сша

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безопасность, баренцево море, сша, россия