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B-52H попытались приблизиться к российской границе в районе Баренцева моря - РИА Новости, 21.07.2024
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10:52 21.07.2024 (обновлено: 16:15 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/minoborony-1961014143.html
B-52H попытались приблизиться к российской границе в районе Баренцева моря
B-52H попытались приблизиться к российской границе в районе Баренцева моря - РИА Новости, 21.07.2024
B-52H попытались приблизиться к российской границе в районе Баренцева моря
Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 вылетали на перехват американских бомбардировщиков В-52Н, приблизившихся к государственной границе над Баренцевым морем,... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T10:52
2024-07-21T16:15
безопасность
баренцево море
сша
россия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 вылетали на перехват американских бомбардировщиков В-52Н, приблизившихся к государственной границе над Баренцевым морем, сообщило Минобороны.&quot;Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил&quot;, — говорится в релизе.Экипажи самолетов обнаружили пару американских стратегических бомбардировщиков В-52Н. При приближении истребителей они выполнили разворот от российской границы.В российском военном ведомстве отметили, что истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. В Минобороны подчеркнули, что полет МиГ-29 и МиГ-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности.
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безопасность, баренцево море, сша, россия
Безопасность, Баренцево море, США, Россия
B-52H попытались приблизиться к российской границе в районе Баренцева моря

Бомбардировщики США выполнили разворот от госграницы РФ при приближении МиГ-29

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald WillisДва стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald Willis
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 вылетали на перехват американских бомбардировщиков В-52Н, приблизившихся к государственной границе над Баренцевым морем, сообщило Минобороны.
«

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — говорится в релизе.

Экипажи самолетов обнаружили пару американских стратегических бомбардировщиков В-52Н. При приближении истребителей они выполнили разворот от российской границы.

Позже Министерство обороны Финляндии заявило, что два B-52 принимали участие в тренировочном полете. Они направлялись из Норвегии на юг над Лапландией. В полете участвовали также два американских самолета-заправщика KC-135 и один KC-46.

В российском военном ведомстве отметили, что истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.
В Минобороны подчеркнули, что полет МиГ-29 и МиГ-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности.
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БезопасностьБаренцево мореСШАРоссия
 
 
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