https://ria.ru/20240721/metallurgiya-1961006629.html

Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.07.2024

Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что их продукция... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T09:31

2024-07-21T09:31

2024-07-21T09:31

экономика

россия

михаил мишустин

день металлурга в россии

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что их продукция обеспечивает обороноспособность страны, достижение технологического суверенитета и благополучие миллионов россиян, текст поздравления опубликован на сайте кабмина. День металлурга отмечается в России в воскресенье. "Металлургический комплекс играет одну из ключевых ролей в экономике страны. От его эффективной работы во многом зависит успешное развитие промышленности, строительства и ЖКХ, транспортной сферы и машиностроения, топливно-энергетического сектора. Ваша продукция обеспечивает обороноспособность страны, достижение технологического суверенитета, благополучие миллионов россиян", - отметил Мишустин. Он подчеркнул, что благодаря мастерству, профессионализму, самоотверженному труду металлургов отрасль справляется с современными вызовами, реализует масштабные инвестиционные проекты, демонстрирует успехи и решает стратегически важные задачи. По мнению премьер-министра, важно уделять особое внимание автоматизации и цифровизации производства и делать все для подготовки высококвалифицированных специалистов. День металлурга является профессиональным праздником для почти 700 тысяч человек. В этот день главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний.

https://ria.ru/20240721/den_metallurga-1960635926.html

https://ria.ru/20240715/putin-1959732656.html

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экономика, россия, михаил мишустин, день металлурга в россии