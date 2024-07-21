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Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.07.2024
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09:31 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/metallurgiya-1961006629.html
Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.07.2024
Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что их продукция... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T09:31
2024-07-21T09:31
экономика
россия
михаил мишустин
день металлурга в россии
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что их продукция обеспечивает обороноспособность страны, достижение технологического суверенитета и благополучие миллионов россиян, текст поздравления опубликован на сайте кабмина. День металлурга отмечается в России в воскресенье. "Металлургический комплекс играет одну из ключевых ролей в экономике страны. От его эффективной работы во многом зависит успешное развитие промышленности, строительства и ЖКХ, транспортной сферы и машиностроения, топливно-энергетического сектора. Ваша продукция обеспечивает обороноспособность страны, достижение технологического суверенитета, благополучие миллионов россиян", - отметил Мишустин. Он подчеркнул, что благодаря мастерству, профессионализму, самоотверженному труду металлургов отрасль справляется с современными вызовами, реализует масштабные инвестиционные проекты, демонстрирует успехи и решает стратегически важные задачи. По мнению премьер-министра, важно уделять особое внимание автоматизации и цифровизации производства и делать все для подготовки высококвалифицированных специалистов. День металлурга является профессиональным праздником для почти 700 тысяч человек. В этот день главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний.
https://ria.ru/20240721/den_metallurga-1960635926.html
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экономика, россия, михаил мишустин, день металлурга в россии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, День металлурга в России
Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Мишустин: металлургия играет одну из ключевых ролей в экономике страны

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВыпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината (ПАО НЛМК)
Выпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината (ПАО НЛМК) - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Выпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината (ПАО НЛМК). Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что их продукция обеспечивает обороноспособность страны, достижение технологического суверенитета и благополучие миллионов россиян, текст поздравления опубликован на сайте кабмина.
День металлурга отмечается в России в воскресенье.
Литье изделий - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
День металлурга в России
Вчера, 02:01
«
"Металлургический комплекс играет одну из ключевых ролей в экономике страны. От его эффективной работы во многом зависит успешное развитие промышленности, строительства и ЖКХ, транспортной сферы и машиностроения, топливно-энергетического сектора. Ваша продукция обеспечивает обороноспособность страны, достижение технологического суверенитета, благополучие миллионов россиян", - отметил Мишустин.
Он подчеркнул, что благодаря мастерству, профессионализму, самоотверженному труду металлургов отрасль справляется с современными вызовами, реализует масштабные инвестиционные проекты, демонстрирует успехи и решает стратегически важные задачи.
По мнению премьер-министра, важно уделять особое внимание автоматизации и цифровизации производства и делать все для подготовки высококвалифицированных специалистов.
День металлурга является профессиональным праздником для почти 700 тысяч человек. В этот день главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Путин примет участие в мероприятии, посвященном Дню металлурга
15 июля, 12:08
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинДень металлурга в России
 
 
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