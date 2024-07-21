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"Пора сказать правду". В США выступили с заявлением о покушении на Трампа
"Пора сказать правду". В США выступили с заявлением о покушении на Трампа - РИА Новости, 21.07.2024
"Пора сказать правду". В США выступили с заявлением о покушении на Трампа
Официальная версия покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа полна недостатков, власти США должны рассказать правду о произошедшем, написал бывший... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T03:53
2024-07-21T03:53
2024-07-21T03:57
в мире
джо байден
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Официальная версия покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа полна недостатков, власти США должны рассказать правду о произошедшем, написал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X ."В правительственной версии покушения на убийство больше дыр, чем в ломтике швейцарского сыра", — написал полковник.По словам Макгрегора, недостатки официальной версии привели к широкому распространению ложных сведений о покушении. В качестве примера он привел неподтвержденные сообщения о том, что Трампа могли атаковать сразу несколько стрелков."Пришло время услышать правду от администрации (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена, какой бы неприглядной она ни была", — призвал офицер.В субботу, 13 июля, на Трампа совершили покушение во время предвыборного митинга. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По его словам, он потерял много крови. Но вскоре экс-президента уже выписали из больницы.Во время нападения погиб один из участников предвыборного митинга, еще два человека получили тяжелые ранения.Глава Белого дома Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Президент также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на предвыборном митинге Трампа.
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в мире, джо байден, покушение на дональда трампа, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
"Пора сказать правду". В США выступили с заявлением о покушении на Трампа
Макгрегор призвал администрацию Байдена рассказать правду о покушении на Трампа
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Официальная версия покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа полна недостатков, власти США должны рассказать правду о произошедшем, написал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X
.
"В правительственной версии покушения на убийство больше дыр, чем в ломтике швейцарского сыра", — написал полковник.
По словам Макгрегора, недостатки официальной версии привели к широкому распространению ложных сведений о покушении. В качестве примера он привел неподтвержденные сообщения о том, что Трампа могли атаковать сразу несколько стрелков.
«
"Пришло время услышать правду от администрации (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена, какой бы неприглядной она ни была", — призвал офицер.
В субботу, 13 июля, на Трампа совершили покушение во время предвыборного митинга. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По его словам, он потерял много крови. Но вскоре экс-президента уже выписали из больницы.
Во время нападения погиб один из участников предвыборного митинга, еще два человека получили тяжелые ранения.
Глава Белого дома Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Президент также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на предвыборном митинге Трампа.