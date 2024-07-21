Рейтинг@Mail.ru
"Пора сказать правду". В США выступили с заявлением о покушении на Трампа - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 21.07.2024 (обновлено: 03:57 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/makgregor-1960988991.html
"Пора сказать правду". В США выступили с заявлением о покушении на Трампа
"Пора сказать правду". В США выступили с заявлением о покушении на Трампа - РИА Новости, 21.07.2024
"Пора сказать правду". В США выступили с заявлением о покушении на Трампа
Официальная версия покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа полна недостатков, власти США должны рассказать правду о произошедшем, написал бывший... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T03:53
2024-07-21T03:57
в мире
джо байден
покушение на дональда трампа
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959498414_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_dff6e1954183c6a6940450726d96d291.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Официальная версия покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа полна недостатков, власти США должны рассказать правду о произошедшем, написал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X ."В правительственной версии покушения на убийство больше дыр, чем в ломтике швейцарского сыра", — написал полковник.По словам Макгрегора, недостатки официальной версии привели к широкому распространению ложных сведений о покушении. В качестве примера он привел неподтвержденные сообщения о том, что Трампа могли атаковать сразу несколько стрелков.&quot;Пришло время услышать правду от администрации (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена, какой бы неприглядной она ни была&quot;, — призвал офицер.В субботу, 13 июля, на Трампа совершили покушение во время предвыборного митинга. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По его словам, он потерял много крови. Но вскоре экс-президента уже выписали из больницы.Во время нападения погиб один из участников предвыборного митинга, еще два человека получили тяжелые ранения.Глава Белого дома Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Президент также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на предвыборном митинге Трампа.
https://ria.ru/20240720/ssha-1960878894.html
https://ria.ru/20240721/signal-1960985406.html
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959498414_300:0:2659:1770_1920x0_80_0_0_1cd7eb59808e610e32f15c97aff82b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, покушение на дональда трампа, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
"Пора сказать правду". В США выступили с заявлением о покушении на Трампа

Макгрегор призвал администрацию Байдена рассказать правду о покушении на Трампа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Официальная версия покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа полна недостатков, власти США должны рассказать правду о произошедшем, написал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X .
"В правительственной версии покушения на убийство больше дыр, чем в ломтике швейцарского сыра", — написал полковник.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
В США раскрыли неожиданные подробности о подготовке покушения на Трампа
Вчера, 09:08
По словам Макгрегора, недостатки официальной версии привели к широкому распространению ложных сведений о покушении. В качестве примера он привел неподтвержденные сообщения о том, что Трампа могли атаковать сразу несколько стрелков.
«

"Пришло время услышать правду от администрации (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена, какой бы неприглядной она ни была", — призвал офицер.

В субботу, 13 июля, на Трампа совершили покушение во время предвыборного митинга. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По его словам, он потерял много крови. Но вскоре экс-президента уже выписали из больницы.
Во время нападения погиб один из участников предвыборного митинга, еще два человека получили тяжелые ранения.
Глава Белого дома Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Президент также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на предвыборном митинге Трампа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
"Оглушающий упрек". В США рассказали о тревожном сигнале Трампа для Украины
02:08
 
В миреДжо БайденПокушение на Дональда ТрампаВашингтон (штат)Министерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала