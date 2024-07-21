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В Макеевке три человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме - РИА Новости, 21.07.2024
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13:50 21.07.2024 (обновлено: 16:39 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/makeevka-1961034035.html
В Макеевке три человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме
В Макеевке три человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме - РИА Новости, 21.07.2024
В Макеевке три человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме
Три человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Макеевке в ДНР, причины взрыва устанавливаются, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T13:50
2024-07-21T16:39
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
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МАКЕЕВКА (ДНР), 20 июл - РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Макеевке в ДНР, причины взрыва устанавливаются, сообщили в Telegram-канале городской администрации. "В Центрально-Городском районе, в доме 12а квартала "Гвардейский" произошло происшествие. В результате повреждены конструктивные элементы жилого дома. Причины происшествия выясняются. По предварительным данным, пострадали три человека, находятся в лечебном учреждении", - говорится в сообщении. "В квартире №21 жилого дома 12 квартала "Гвардейский" произошел взрыв, причины которого пока не установлены, ведется расследование. В результате взрыва пострадали конструктивы жилого дома и остекление, также пострадало остекление ближайших домов. Комиссией в установленном порядке проведено визуальное обследование всех конструктивов дома, сделаны выводы о необходимости инструментального обследования для получения выводов о дальнейшей эксплуатации подъезда и жилого дома в целом", - рассказала журналистам первый замруководителя района города Инна Кисенко. Соседка квартиры, в которой произошел взрыв, рассказала о том, какие разрушения произошли в доме. "У меня две стены вылетело. Все, квартиры нет. Но это не моя квартира взорвалась, это квартира взорвалась соседа. Балкон на той стороне, все выкручивало. Решетки, балкон. И собака, видно, дернула через балкон", - поделилась хозяйка одной из поврежденных квартир.
https://ria.ru/20240711/svo-1958905257.html
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макеевка
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Последствия взрыва в многоквартирном доме в Макеевке
Три человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Макеевке в ДНР, причины взрыва устанавливаются, сообщили в городской администрации. В результате взрыва пострадали конструкции здания, остекление этого и соседних домов.
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происшествия, макеевка, донецкая народная республика
Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика
В Макеевке три человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме

В Макеевке в ДНР три человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме

Читать ria.ru в
МАКЕЕВКА (ДНР), 20 июл - РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Макеевке в ДНР, причины взрыва устанавливаются, сообщили в Telegram-канале городской администрации.
"В Центрально-Городском районе, в доме 12а квартала "Гвардейский" произошло происшествие. В результате повреждены конструктивные элементы жилого дома. Причины происшествия выясняются. По предварительным данным, пострадали три человека, находятся в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.
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"В квартире №21 жилого дома 12 квартала "Гвардейский" произошел взрыв, причины которого пока не установлены, ведется расследование. В результате взрыва пострадали конструктивы жилого дома и остекление, также пострадало остекление ближайших домов. Комиссией в установленном порядке проведено визуальное обследование всех конструктивов дома, сделаны выводы о необходимости инструментального обследования для получения выводов о дальнейшей эксплуатации подъезда и жилого дома в целом", - рассказала журналистам первый замруководителя района города Инна Кисенко.
Соседка квартиры, в которой произошел взрыв, рассказала о том, какие разрушения произошли в доме.
«
"У меня две стены вылетело. Все, квартиры нет. Но это не моя квартира взорвалась, это квартира взорвалась соседа. Балкон на той стороне, все выкручивало. Решетки, балкон. И собака, видно, дернула через балкон", - поделилась хозяйка одной из поврежденных квартир.
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