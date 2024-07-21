https://ria.ru/20240721/magomedov--1961064607.html
Источник: экс-министр спорта Дагестана нанес себе порезы в СИЗО в Москве
Источник: экс-министр спорта Дагестана нанес себе порезы в СИЗО в Москве - РИА Новости, 21.07.2024
Источник: экс-министр спорта Дагестана нанес себе порезы в СИЗО в Москве
Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов нанес себе порезы в камере в СИЗО "Матросская тишина" в Москве, угрозы его жизни нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:14
2024-07-21T18:14
2024-07-21T18:15
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов нанес себе порезы в камере в СИЗО "Матросская тишина" в Москве, угрозы его жизни нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "По предварительным данным, Магомедов в камере в следственном изоляторе "Матросская тишина" нанес себе порезы. Угрозы его жизни нет", - сказал собеседник агентства. Бывший глава Кизилюрта и бывший министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов был задержан в рамках дела растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован Басманным судом Москвы. Магомедов возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.
https://ria.ru/20240717/murzaev-1960223893.html
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происшествия, москва, кизилюрт, россия, магомед магомедов, матросская тишина
Происшествия, Москва, Кизилюрт, Россия, Магомед Магомедов, Матросская тишина
Источник: экс-министр спорта Дагестана нанес себе порезы в СИЗО в Москве
Экс-министр спорта Дагестана Магомедов нанес себе порезы в СИЗО в Москве