https://ria.ru/20240721/liviya-1960995217.html
В Конго поддержали идею формирования в Ливии правительства нацединства
В Конго поддержали идею формирования в Ливии правительства нацединства - РИА Новости, 21.07.2024
В Конго поддержали идею формирования в Ливии правительства нацединства
Республика Конго поддерживает идею формирования в Ливии правительства национального единства, сказал в интервью РИА Новости глава МИД республики Конго Жан-Клод... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T06:08
2024-07-21T06:08
2024-07-21T06:08
в мире
ливия
каир (город)
жан-клод гакоссо
лига арабских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102676/06/1026760657_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_3b6c7b44c68ba129e17f8e758e70aa8b.jpg
ДУБАЙ, 21 июл - РИА Новости. Республика Конго поддерживает идею формирования в Ливии правительства национального единства, сказал в интервью РИА Новости глава МИД республики Конго Жан-Клод Гакоссо. "Эта идея, выдвинутая Лигой арабских государств, и мы думаем точно так же. Мы даже считаем, что даже после выборов тот, кто победит, не сможет управлять страной в одиночку. Он будет вынужден обратиться к тем, кто не победил на выборах, с призывом сформировать правительство национального единства", - сказал политик. Высший госсовет Ливии и Палата представителей Ливии заявили по итогам встречи в Каире в четверг о необходимости проведения в стране президентских и парламентских выборов. Согласно заявлению, стороны также отметили важность формирования нового правительства и подчеркнули необходимость продолжения межливийского национального диалога.
https://ria.ru/20240710/liviya-1958753989.html
ливия
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102676/06/1026760657_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_60db990f2d28da42941ce073aee00b1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, каир (город), жан-клод гакоссо, лига арабских государств
В мире, Ливия, Каир (город), Жан-Клод Гакоссо, Лига арабских государств
В Конго поддержали идею формирования в Ливии правительства нацединства
Гакоссо: Конго поддерживает идею формирования в Ливии правительства нацединства