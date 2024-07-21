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В Конго поддержали идею формирования в Ливии правительства нацединства - РИА Новости, 21.07.2024
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06:08 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/liviya-1960995217.html
В Конго поддержали идею формирования в Ливии правительства нацединства
В Конго поддержали идею формирования в Ливии правительства нацединства - РИА Новости, 21.07.2024
В Конго поддержали идею формирования в Ливии правительства нацединства
Республика Конго поддерживает идею формирования в Ливии правительства национального единства, сказал в интервью РИА Новости глава МИД республики Конго Жан-Клод... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T06:08
2024-07-21T06:08
в мире
ливия
каир (город)
жан-клод гакоссо
лига арабских государств
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ДУБАЙ, 21 июл - РИА Новости. Республика Конго поддерживает идею формирования в Ливии правительства национального единства, сказал в интервью РИА Новости глава МИД республики Конго Жан-Клод Гакоссо. "Эта идея, выдвинутая Лигой арабских государств, и мы думаем точно так же. Мы даже считаем, что даже после выборов тот, кто победит, не сможет управлять страной в одиночку. Он будет вынужден обратиться к тем, кто не победил на выборах, с призывом сформировать правительство национального единства", - сказал политик. Высший госсовет Ливии и Палата представителей Ливии заявили по итогам встречи в Каире в четверг о необходимости проведения в стране президентских и парламентских выборов. Согласно заявлению, стороны также отметили важность формирования нового правительства и подчеркнули необходимость продолжения межливийского национального диалога.
https://ria.ru/20240710/liviya-1958753989.html
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в мире, ливия, каир (город), жан-клод гакоссо, лига арабских государств
В мире, Ливия, Каир (город), Жан-Клод Гакоссо, Лига арабских государств
В Конго поддержали идею формирования в Ливии правительства нацединства

Гакоссо: Конго поддерживает идею формирования в Ливии правительства нацединства

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЖитель Бенгази с флагом Ливии
Житель Бенгази с флагом Ливии - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Житель Бенгази с флагом Ливии. Архивное фото
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ДУБАЙ, 21 июл - РИА Новости. Республика Конго поддерживает идею формирования в Ливии правительства национального единства, сказал в интервью РИА Новости глава МИД республики Конго Жан-Клод Гакоссо.
"Эта идея, выдвинутая Лигой арабских государств, и мы думаем точно так же. Мы даже считаем, что даже после выборов тот, кто победит, не сможет управлять страной в одиночку. Он будет вынужден обратиться к тем, кто не победил на выборах, с призывом сформировать правительство национального единства", - сказал политик.
Посольство Ливии в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В Ливии заявили о готовности участвовать в БРИКС
10 июля, 15:10
Высший госсовет Ливии и Палата представителей Ливии заявили по итогам встречи в Каире в четверг о необходимости проведения в стране президентских и парламентских выборов. Согласно заявлению, стороны также отметили важность формирования нового правительства и подчеркнули необходимость продолжения межливийского национального диалога.
 
В миреЛивияКаир (город)Жан-Клод ГакоссоЛига арабских государств
 
 
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