https://ria.ru/20240721/liviya-1960995217.html

В Конго поддержали идею формирования в Ливии правительства нацединства

В Конго поддержали идею формирования в Ливии правительства нацединства - РИА Новости, 21.07.2024

В Конго поддержали идею формирования в Ливии правительства нацединства

Республика Конго поддерживает идею формирования в Ливии правительства национального единства, сказал в интервью РИА Новости глава МИД республики Конго Жан-Клод... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T06:08

2024-07-21T06:08

2024-07-21T06:08

в мире

ливия

каир (город)

жан-клод гакоссо

лига арабских государств

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ДУБАЙ, 21 июл - РИА Новости. Республика Конго поддерживает идею формирования в Ливии правительства национального единства, сказал в интервью РИА Новости глава МИД республики Конго Жан-Клод Гакоссо. "Эта идея, выдвинутая Лигой арабских государств, и мы думаем точно так же. Мы даже считаем, что даже после выборов тот, кто победит, не сможет управлять страной в одиночку. Он будет вынужден обратиться к тем, кто не победил на выборах, с призывом сформировать правительство национального единства", - сказал политик. Высший госсовет Ливии и Палата представителей Ливии заявили по итогам встречи в Каире в четверг о необходимости проведения в стране президентских и парламентских выборов. Согласно заявлению, стороны также отметили важность формирования нового правительства и подчеркнули необходимость продолжения межливийского национального диалога.

https://ria.ru/20240710/liviya-1958753989.html

ливия

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в мире, ливия, каир (город), жан-клод гакоссо, лига арабских государств