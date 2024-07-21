https://ria.ru/20240721/livan-1961077287.html
СМИ: при израильском танковом обстреле пострадали ливанские военные
СМИ: при израильском танковом обстреле пострадали ливанские военные - РИА Новости, 21.07.2024
СМИ: при израильском танковом обстреле пострадали ливанские военные
Двое ливанских военных пострадали на юге Ливана в результате израильского танкового обстрела, передает агентство NNA. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T19:46
2024-07-21T19:46
2024-07-21T20:05
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
израиль
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907443803_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_be63f2abaf7ae993c27ad7956230e6f8.jpg
КАИР, 21 июл - РИА Новости. Двое ливанских военных пострадали на юге Ливана в результате израильского танкового обстрела, передает агентство NNA."Танк противника "Меркава" обстрелял снарядами пост ливанской армии на окраине населенного пункта Альма-эш-Шааб, в результате двое военных получили легкие ранения", - говорится в сообщении агентства.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240721/livan-1960982603.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907443803_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_c96392e310e3472f5b396feb6c875bc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, израиль, ливан
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла, Израиль, Ливан
СМИ: при израильском танковом обстреле пострадали ливанские военные
NNA: при израильском танковом обстреле пострадали двое ливанских военных