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СМИ: при израильском танковом обстреле пострадали ливанские военные - РИА Новости, 21.07.2024
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19:46 21.07.2024 (обновлено: 20:05 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/livan-1961077287.html
СМИ: при израильском танковом обстреле пострадали ливанские военные
СМИ: при израильском танковом обстреле пострадали ливанские военные - РИА Новости, 21.07.2024
СМИ: при израильском танковом обстреле пострадали ливанские военные
Двое ливанских военных пострадали на юге Ливана в результате израильского танкового обстрела, передает агентство NNA. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T19:46
2024-07-21T20:05
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
израиль
ливан
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КАИР, 21 июл - РИА Новости. Двое ливанских военных пострадали на юге Ливана в результате израильского танкового обстрела, передает агентство NNA."Танк противника "Меркава" обстрелял снарядами пост ливанской армии на окраине населенного пункта Альма-эш-Шааб, в результате двое военных получили легкие ранения", - говорится в сообщении агентства.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240721/livan-1960982603.html
израиль
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РИА Новости
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, израиль, ливан
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла, Израиль, Ливан
СМИ: при израильском танковом обстреле пострадали ливанские военные

NNA: при израильском танковом обстреле пострадали двое ливанских военных

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 21 июл - РИА Новости. Двое ливанских военных пострадали на юге Ливана в результате израильского танкового обстрела, передает агентство NNA.
"Танк противника "Меркава" обстрелял снарядами пост ливанской армии на окраине населенного пункта Альма-эш-Шааб, в результате двое военных получили легкие ранения", - говорится в сообщении агентства.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
На юге Ливана прогремела серия взрывов
Вчера, 00:53
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХезболлаИзраильЛиван
 
 
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