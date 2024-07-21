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Источник: при израильском ударе с БПЛА в Ливане погибли два человека - РИА Новости, 21.07.2024
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15:33 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/livan-1961044790.html
Источник: при израильском ударе с БПЛА в Ливане погибли два человека
Источник: при израильском ударе с БПЛА в Ливане погибли два человека - РИА Новости, 21.07.2024
Источник: при израильском ударе с БПЛА в Ливане погибли два человека
Два человека погибли в результате удара израильских беспилотников по дому в населенном пункте Хула на юге Ливана, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T15:33
2024-07-21T15:33
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 21 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате удара израильских беспилотников по дому в населенном пункте Хула на юге Ливана, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. "Израильские беспилотники нанесли удары управляемыми ракетами по дому в населенном пункте Хула… на юге Ливана. Обстрел привел к гибели двух человек", - заявил источник. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240716/livan-1960123596.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник: при израильском ударе с БПЛА в Ливане погибли два человека

При израильском ударе с БПЛА по дому на юге Ливана погибли два человека

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 21 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате удара израильских беспилотников по дому в населенном пункте Хула на юге Ливана, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.
"Израильские беспилотники нанесли удары управляемыми ракетами по дому в населенном пункте Хула… на юге Ливана. Обстрел привел к гибели двух человек", - заявил источник.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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