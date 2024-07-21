https://ria.ru/20240721/livan-1961044790.html

Источник: при израильском ударе с БПЛА в Ливане погибли два человека

Источник: при израильском ударе с БПЛА в Ливане погибли два человека - РИА Новости, 21.07.2024

Источник: при израильском ударе с БПЛА в Ливане погибли два человека

Два человека погибли в результате удара израильских беспилотников по дому в населенном пункте Хула на юге Ливана, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T15:33

2024-07-21T15:33

2024-07-21T15:33

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ливан

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 21 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате удара израильских беспилотников по дому в населенном пункте Хула на юге Ливана, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. "Израильские беспилотники нанесли удары управляемыми ракетами по дому в населенном пункте Хула… на юге Ливана. Обстрел привел к гибели двух человек", - заявил источник. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240716/livan-1960123596.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году