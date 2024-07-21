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На юге Ливана прогремела серия взрывов - РИА Новости, 21.07.2024
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00:53 21.07.2024 (обновлено: 01:46 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/livan-1960982603.html
На юге Ливана прогремела серия взрывов
На юге Ливана прогремела серия взрывов - РИА Новости, 21.07.2024
На юге Ливана прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела на юге Ливана в результате ударов израильской авиации по складу боеприпасов в населенном пункте Адлюн и по соседним районам, трое... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T00:53
2024-07-21T01:46
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 21 июл — РИА Новости. Серия взрывов прогремела на юге Ливана в результате ударов израильской авиации по складу боеприпасов в населенном пункте Адлюн и по соседним районам, трое местных жителей получили ранения, сообщило ливанское информационное агентство NNA."Целью рейда, совершенного на населенный пункт Адлюн, был склад боеприпасов. В ходе атаки удары нанесены по другим районам, в особенности по населенному пункту Хараиб, в результате трое местных жителей получили легкие ранения", — передает корреспондент агентства. По данным NNA, атака привела к массовой детонации снарядов на складе, в результате было прекращено движение по трассе между городами Сайда и Тир. Ранее NNA сообщало о полетах израильской авиации в районе Тира, после чего поступила информация о серии взрывов в Адлюне.В субботу Армия обороны Израиля сообщила об ударах по объектам хуситов в районе порта Ходейды. По данным источника РИА Новости, при атаке погибли как минимум два человека.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240720/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На юге Ливана прогремела серия взрывов

NNA: на юге Ливана прогремела серия взрывов из-за ударов израильской авиации

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
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КАИР, 21 июл — РИА Новости. Серия взрывов прогремела на юге Ливана в результате ударов израильской авиации по складу боеприпасов в населенном пункте Адлюн и по соседним районам, трое местных жителей получили ранения, сообщило ливанское информационное агентство NNA.
"Целью рейда, совершенного на населенный пункт Адлюн, был склад боеприпасов. В ходе атаки удары нанесены по другим районам, в особенности по населенному пункту Хараиб, в результате трое местных жителей получили легкие ранения", — передает корреспондент агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
По данным NNA, атака привела к массовой детонации снарядов на складе, в результате было прекращено движение по трассе между городами Сайда и Тир.
Ранее NNA сообщало о полетах израильской авиации в районе Тира, после чего поступила информация о серии взрывов в Адлюне.
В субботу Армия обороны Израиля сообщила об ударах по объектам хуситов в районе порта Ходейды. По данным источника РИА Новости, при атаке погибли как минимум два человека.
© Кадр видео из соцсетейПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© Кадр видео из соцсетей
1 из 3
© Кадр видео из соцсетейПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© Кадр видео из соцсетей
2 из 3
© AP PhotoПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© AP Photo
3 из 3
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© Кадр видео из соцсетей
1 из 3
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© Кадр видео из соцсетей
2 из 3
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© AP Photo
3 из 3
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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