https://ria.ru/20240721/livan-1960982603.html

На юге Ливана прогремела серия взрывов

На юге Ливана прогремела серия взрывов - РИА Новости, 21.07.2024

На юге Ливана прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела на юге Ливана в результате ударов израильской авиации по складу боеприпасов в населенном пункте Адлюн и по соседним районам, трое... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T00:53

2024-07-21T00:53

2024-07-21T01:46

в мире

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ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 21 июл — РИА Новости. Серия взрывов прогремела на юге Ливана в результате ударов израильской авиации по складу боеприпасов в населенном пункте Адлюн и по соседним районам, трое местных жителей получили ранения, сообщило ливанское информационное агентство NNA."Целью рейда, совершенного на населенный пункт Адлюн, был склад боеприпасов. В ходе атаки удары нанесены по другим районам, в особенности по населенному пункту Хараиб, в результате трое местных жителей получили легкие ранения", — передает корреспондент агентства. По данным NNA, атака привела к массовой детонации снарядов на складе, в результате было прекращено движение по трассе между городами Сайда и Тир. Ранее NNA сообщало о полетах израильской авиации в районе Тира, после чего поступила информация о серии взрывов в Адлюне.В субботу Армия обороны Израиля сообщила об ударах по объектам хуситов в районе порта Ходейды. По данным источника РИА Новости, при атаке погибли как минимум два человека.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240720/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году