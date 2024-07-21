https://ria.ru/20240721/kuzbass-1961042044.html

В Кузбассе возбудили дело после массового заболевания детей в санатории

В Кузбассе возбудили дело после массового заболевания детей в санатории - РИА Новости, 21.07.2024

В Кузбассе возбудили дело после массового заболевания детей в санатории

Двадцать пять детей в возрасте от 10 до 12 лет, отдыхающие в железнодорожном санатории-профилактории "Магистраль" в Кузбассе с признаками кишечной инфекции... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T15:10

2024-07-21T15:10

2024-07-21T15:11

происшествия

кемеровская область

россия

западно-сибирская транспортная прокуратура

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КЕМЕРОВО, 21 июл – РИА Новости. Двадцать пять детей в возрасте от 10 до 12 лет, отдыхающие в железнодорожном санатории-профилактории "Магистраль" в Кузбассе с признаками кишечной инфекции обратились за медицинской помощью, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. Со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщалось, что отдыхающие в железнодорожном санатории-профилактории "Магистраль" Кузбасса дети почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью, Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. Ведомство не уточняло причины плохого самочувствия детей и не называло число заболевших. Сообщение о том, что в санатории-профилактории "Магистраль" в Салаире произошло массовое заболевание детей, поступило в воскресенье. По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области организовали доследственную проверку, по результатам которой "принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)". "Предварительно установлено, что за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет. Врачи осмотрели пострадавших, их здоровью в настоящий момент ничего не угрожает. Региональным управлением Роспотребнадзора принимаются меры по приостановлению деятельности учреждения", – говорится в сообщении. Уточняется, что следствию предстоит выяснить характер и очаг заболевания, а также были ли обращения родителей с детьми в медицинские учреждения, состояние здоровья детей, жаловавшихся на боли в животе и меры реагирования должностных лиц санатория при поступлении жалоб на недомогание.

https://ria.ru/20240717/delo-1960333481.html

https://ria.ru/20240628/rassledovanie-1956241324.html

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происшествия, кемеровская область, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)