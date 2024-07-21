https://ria.ru/20240721/kuvalda-1961047131.html
В Подмосковье мужчина снес голову бюста Сталина кувалдой
В Подмосковье мужчина снес голову бюста Сталина кувалдой - РИА Новости, 21.07.2024
В Подмосковье мужчина снес голову бюста Сталина кувалдой
Неизвестный мужчина снес кувалдой голову бюста Иосифа Сталина, расположенного в одном из парков Звенигорода в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T15:50
2024-07-21T15:50
2024-07-21T18:46
происшествия
звенигород
московская область (подмосковье)
иосиф сталин (джугашвили)
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МОСКВА, 21 июля — РИА Новости. Неизвестный мужчина снес кувалдой голову бюста Иосифа Сталина, расположенного в одном из парков Звенигорода в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В субботу в одном из парков Звенигорода мужчина в неадекватном состоянии снес кувалдой голову бюста И. В. Сталина. Злоумышленник сразу же скрылся с места преступления", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что все произошло на Советской улице в дневное время.В воскресенье вечером полиция заявила о задержании подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о вандализме. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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звенигород
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происшествия, звенигород, московская область (подмосковье), иосиф сталин (джугашвили)
Происшествия, Звенигород, Московская область (Подмосковье), Иосиф Сталин (Джугашвили)
В Подмосковье мужчина снес голову бюста Сталина кувалдой
В Звенигороде ищут мужчину, снесшего голову бюста Сталина кувалдой