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Россия еще в 1774 году могла присоединить Крым, заявили в РВИО - РИА Новости, 21.07.2024
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00:12 21.07.2024 (обновлено: 01:21 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/krym-1960980889.html
Россия еще в 1774 году могла присоединить Крым, заявили в РВИО
Россия еще в 1774 году могла присоединить Крым, заявили в РВИО - РИА Новости, 21.07.2024
Россия еще в 1774 году могла присоединить Крым, заявили в РВИО
Россия в 1774 году имела шансы присоединить побеждённое Крымское ханство, однако, подписав Кючук-Кайнарджийский мирный договор, предпочла действовать... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T00:12
2024-07-21T01:21
россия
российская империя
азов
екатерина ii
григорий потемкин
российское военно-историческое общество (рвио)
общество
республика крым
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия в 1774 году имела шансы присоединить побеждённое Крымское ханство, однако, подписав Кючук-Кайнарджийский мирный договор, предпочла действовать постепенно, чтобы избежать лишних жертв, заявил РИА Новости замдиректора департамента науки и образования Исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества (РВИО) Денис Шполянский. Ровно 250 лет назад, 21 июля 1774 года, Российская и Османская империи подписали Кючук-Кайнарджийский мирный договор, который стал завершением русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Боевые действия окончились разгромом Османской империи. Крымское ханство впервые за долгое время официально перестало быть турецким протекторатом. Крепости Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн признавались российскими. Россия получала обширные земли между Днепром и Южным Бугом, территорию Большой и Малой Кабарды. Русский торговый флот получал доступ в Черное море и проливы. Христианское население Молдавии и Валахии получило право на защиту и покровительство со стороны крупнейшей в мире единоверной с ними православной державы. "Кючук-Кайнарджийский мир сформировал предпосылки для полного контроля Российской Империи над Крымом, при этом отражая реальный баланс сил того времени. Нельзя сказать, что и Османская Империя была "мальчиком для битья" - это было сильное государство, от которого столетиями трепетала вся Европа, и Екатерина II после долгой и кровопролитной войны решила закрепить промежуточные успехи, в том числе выход в Черное море", - сказал Шполянский. Собеседник агентства напомнил, что на тот момент Российская империя вела войну уже на протяжении 6 лет, и помимо блестящих побед война и нашей стране стоила немалых потерь и материальных издержек. "Дипломатия – это искусство возможного. Сегодня представляется, что Екатерина II осознавала необходимость дать российским армии и экономике передохнуть, чтобы уже потом при более благоприятных условиях обеспечить условия перехода Крыма в наше владение. Главной цели из так сказать "программы минимум" на эту войну Россия достигла – Крымское ханство лишилось почти всех владений за пределами полуострова и в качестве самостоятельной силы перестало представлять экзистенциальную угрозу для южных владений России, что позволило приступить к разработке проектов по их хозяйственному развитию", - подчеркнул Шполянский. "Независимость" без субъектности Историк отметил, что независимость Крымского ханства, прописанная в этом договоре, была во много формальностью, поскольку без северного Причерноморья оно уже не могло претендовать на какую-либо самостоятельность, лишившись одной из главных статей своего дохода - работорговли. "В таком положении Крым не мог рассчитывать на какую-либо самостоятельность, поскольку его основная статья дохода - работорговля была сведена на нет. Теперь Крымское ханство не могло совершать набеги и брать людей в плен, продавая затем на невольничьих рынках, как оно это делало веками", - подчеркнули в РВИО. Обретение Крыма Окончательно Крым вошёл в состав Российской империи в 1783 году согласно высочайшему манифесту Екатерины II от 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу". Чтобы не допустить новой войны, данный документ, переведенный на татарский язык, был втайне доставлен на полуостров. Местной знати гарантировались все права российских дворян. В июне 1783 года войска под командованием Александра Суворова вошли в Крымское ханство. В том же месяце был заложен порт-крепость Севастополь. В июне 1783 года в Карасубазаре на вершине скалы Ак-Кая (Белая скала) князь Григорий Потемкин принял присягу татарской знати и представителей всех слоев крымского населения на верность Российской империи. Крымское ханство окончательно прекратило свое существование. 19 февраля (2 февраля по старому стилю) 1784 года указом императрицы учредили Таврическую область во главе с Григорием Потемкином. В нее вошли Крым и Тамань.
https://ria.ru/20220322/krym-1779486577.html
https://ria.ru/20230419/krym-1866248750.html
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россия
российская империя
азов
республика крым
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россия, российская империя, азов, екатерина ii, григорий потемкин, российское военно-историческое общество (рвио), общество, республика крым
Россия, Российская империя, Азов, Екатерина II, Григорий Потемкин, Российское военно-историческое общество (РВИО), Общество, Республика Крым
Россия еще в 1774 году могла присоединить Крым, заявили в РВИО

РВИО: Россия могла присоединить Крым в 1774 году, но действовала постепенно

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия в 1774 году имела шансы присоединить побеждённое Крымское ханство, однако, подписав Кючук-Кайнарджийский мирный договор, предпочла действовать постепенно, чтобы избежать лишних жертв, заявил РИА Новости замдиректора департамента науки и образования Исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества (РВИО) Денис Шполянский.
Ровно 250 лет назад, 21 июля 1774 года, Российская и Османская империи подписали Кючук-Кайнарджийский мирный договор, который стал завершением русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Боевые действия окончились разгромом Османской империи. Крымское ханство впервые за долгое время официально перестало быть турецким протекторатом.
Никита Хрущев во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН, 13 октября 1960 - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Хрущев подарил Крым Украине ради укрепления своей власти, заявили в РВИО
22 марта 2022, 16:55
Крепости Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн признавались российскими. Россия получала обширные земли между Днепром и Южным Бугом, территорию Большой и Малой Кабарды. Русский торговый флот получал доступ в Черное море и проливы. Христианское население Молдавии и Валахии получило право на защиту и покровительство со стороны крупнейшей в мире единоверной с ними православной державы.
"Кючук-Кайнарджийский мир сформировал предпосылки для полного контроля Российской Империи над Крымом, при этом отражая реальный баланс сил того времени. Нельзя сказать, что и Османская Империя была "мальчиком для битья" - это было сильное государство, от которого столетиями трепетала вся Европа, и Екатерина II после долгой и кровопролитной войны решила закрепить промежуточные успехи, в том числе выход в Черное море", - сказал Шполянский.
Собеседник агентства напомнил, что на тот момент Российская империя вела войну уже на протяжении 6 лет, и помимо блестящих побед война и нашей стране стоила немалых потерь и материальных издержек.
"Дипломатия – это искусство возможного. Сегодня представляется, что Екатерина II осознавала необходимость дать российским армии и экономике передохнуть, чтобы уже потом при более благоприятных условиях обеспечить условия перехода Крыма в наше владение. Главной цели из так сказать "программы минимум" на эту войну Россия достигла – Крымское ханство лишилось почти всех владений за пределами полуострова и в качестве самостоятельной силы перестало представлять экзистенциальную угрозу для южных владений России, что позволило приступить к разработке проектов по их хозяйственному развитию", - подчеркнул Шполянский.
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Присоединение Крыма к Российской империи принесло мир, заявил Аксенов
19 апреля 2023, 09:56

"Независимость" без субъектности

Историк отметил, что независимость Крымского ханства, прописанная в этом договоре, была во много формальностью, поскольку без северного Причерноморья оно уже не могло претендовать на какую-либо самостоятельность, лишившись одной из главных статей своего дохода - работорговли.
"В таком положении Крым не мог рассчитывать на какую-либо самостоятельность, поскольку его основная статья дохода - работорговля была сведена на нет. Теперь Крымское ханство не могло совершать набеги и брать людей в плен, продавая затем на невольничьих рынках, как оно это делало веками", - подчеркнули в РВИО.
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В РВИО рассказали, что значит Севастополь для России и для Украины
21 февраля, 01:24

Обретение Крыма

Окончательно Крым вошёл в состав Российской империи в 1783 году согласно высочайшему манифесту Екатерины II от 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу".
Чтобы не допустить новой войны, данный документ, переведенный на татарский язык, был втайне доставлен на полуостров. Местной знати гарантировались все права российских дворян. В июне 1783 года войска под командованием Александра Суворова вошли в Крымское ханство. В том же месяце был заложен порт-крепость Севастополь.
В июне 1783 года в Карасубазаре на вершине скалы Ак-Кая (Белая скала) князь Григорий Потемкин принял присягу татарской знати и представителей всех слоев крымского населения на верность Российской империи. Крымское ханство окончательно прекратило свое существование.
19 февраля (2 февраля по старому стилю) 1784 года указом императрицы учредили Таврическую область во главе с Григорием Потемкином. В нее вошли Крым и Тамань.
Последние залпы по врагу - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Гитлер искал в Крыму Готенланд, а в итоге нашел разгром, заявили в РВИО
8 апреля, 00:38
 
РоссияРоссийская империяАзовЕкатерина IIГригорий ПотемкинРоссийское военно-историческое общество (РВИО)ОбществоРеспублика Крым
 
 
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