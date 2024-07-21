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В Москве задержали женщину, избившую восьмилетнего мальчика и его бабушку
В Москве задержали женщину, избившую восьмилетнего мальчика и его бабушку - РИА Новости, 21.07.2024
В Москве задержали женщину, избившую восьмилетнего мальчика и его бабушку
Полиция совместно с Росгвардией задержали женщину, избившую восьмилетнего мальчика и его бабушку возле дома на Дмитровском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T14:24
2024-07-21T14:24
2024-07-21T14:24
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Полиция совместно с Росгвардией задержали женщину, избившую восьмилетнего мальчика и его бабушку возле дома на Дмитровском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "Предварительно установлено, что в четверг возле одного из домов на Дмитровском шоссе женщина нанесла побои 8-летнему ребенку и его бабушке 1960 года рождения", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали подозреваемую 1969 года рождения. В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".
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происшествия, москва, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве задержали женщину, избившую восьмилетнего мальчика и его бабушку
Полиция задержала женщину, избившую восьмилетнего ребенка и его бабушку в Москве