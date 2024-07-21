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В Минобороны рассказали о ходе освобождения Красногоровки - РИА Новости, 21.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/krasnogorovka-1960992456.html
В Минобороны рассказали о ходе освобождения Красногоровки
В Минобороны рассказали о ходе освобождения Красногоровки - РИА Новости, 21.07.2024
В Минобороны рассказали о ходе освобождения Красногоровки
Освобождение Красногоровки идет к завершению, следует из слов заместителя командира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск на... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T05:13
2024-07-21T05:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
красногоровка
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Освобождение Красногоровки идет к завершению, следует из слов заместителя командира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск на видео, предоставленном министерством обороны. "Обстановка стабильная, но она управляемая, соответственно, напряженная - операция идет уже к завершению, город почти полностью освобождён, остаются считанные улицы, считанные дома", - следует из слов на видео заместителя командира 5-й мотострелковой бригады ВС РФ с позывным "Мамай". По словам военнослужащего, сложность завершения операции заключается в том, что в городе большая плотность мирного населения, которое ВСУ не выпускает ни в одну, ни в другую сторону - не предоставляя гуманитарного коридора. В связи с такими условиями штурмовые действия подразделений ВС РФ требуют особых хирургических действий в целях не нанесения вреда мирному населению при освобождении. "Заходим, освобождаем дома, выводим мирное население, соответственно берем пленных, закрываем улицы, закрываем кварталы. Сложность заключается в том, что подразделения украинских войск не дают вывести раненых, гражданских", - добавил "Мамай". В качестве примера военнослужащий привел гражданский автомобиль, по которому отработал FPV-дрон ВСУ. Мирных жителей удалось вовремя спасти. Заместитель командира на видео также отметил, что, по четким словам взятых в плен подразделений ВСУ, украинское командование ставило задачу не брать пленных из рядов ВС РФ. А также расстреливать гражданских, оказывающих любое содействие российским подразделениям или ожидающих освобождения ВС РФ.
https://ria.ru/20240720/syrskiy-1960964954.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Красногоровка
В Минобороны рассказали о ходе освобождения Красногоровки

Минобороны: освобождение Красногоровки идет к завершению

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Освобождение Красногоровки идет к завершению, следует из слов заместителя командира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск на видео, предоставленном министерством обороны.
"Обстановка стабильная, но она управляемая, соответственно, напряженная - операция идет уже к завершению, город почти полностью освобождён, остаются считанные улицы, считанные дома", - следует из слов на видео заместителя командира 5-й мотострелковой бригады ВС РФ с позывным "Мамай".
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По словам военнослужащего, сложность завершения операции заключается в том, что в городе большая плотность мирного населения, которое ВСУ не выпускает ни в одну, ни в другую сторону - не предоставляя гуманитарного коридора.
В связи с такими условиями штурмовые действия подразделений ВС РФ требуют особых хирургических действий в целях не нанесения вреда мирному населению при освобождении.
"Заходим, освобождаем дома, выводим мирное население, соответственно берем пленных, закрываем улицы, закрываем кварталы. Сложность заключается в том, что подразделения украинских войск не дают вывести раненых, гражданских", - добавил "Мамай".
В качестве примера военнослужащий привел гражданский автомобиль, по которому отработал FPV-дрон ВСУ. Мирных жителей удалось вовремя спасти.
Заместитель командира на видео также отметил, что, по четким словам взятых в плен подразделений ВСУ, украинское командование ставило задачу не брать пленных из рядов ВС РФ. А также расстреливать гражданских, оказывающих любое содействие российским подразделениям или ожидающих освобождения ВС РФ.
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