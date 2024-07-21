https://ria.ru/20240721/krasnogorovka-1960992456.html

В Минобороны рассказали о ходе освобождения Красногоровки

В Минобороны рассказали о ходе освобождения Красногоровки - РИА Новости, 21.07.2024

В Минобороны рассказали о ходе освобождения Красногоровки

Освобождение Красногоровки идет к завершению, следует из слов заместителя командира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск на... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T05:13

2024-07-21T05:13

2024-07-21T05:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Освобождение Красногоровки идет к завершению, следует из слов заместителя командира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск на видео, предоставленном министерством обороны. "Обстановка стабильная, но она управляемая, соответственно, напряженная - операция идет уже к завершению, город почти полностью освобождён, остаются считанные улицы, считанные дома", - следует из слов на видео заместителя командира 5-й мотострелковой бригады ВС РФ с позывным "Мамай". По словам военнослужащего, сложность завершения операции заключается в том, что в городе большая плотность мирного населения, которое ВСУ не выпускает ни в одну, ни в другую сторону - не предоставляя гуманитарного коридора. В связи с такими условиями штурмовые действия подразделений ВС РФ требуют особых хирургических действий в целях не нанесения вреда мирному населению при освобождении. "Заходим, освобождаем дома, выводим мирное население, соответственно берем пленных, закрываем улицы, закрываем кварталы. Сложность заключается в том, что подразделения украинских войск не дают вывести раненых, гражданских", - добавил "Мамай". В качестве примера военнослужащий привел гражданский автомобиль, по которому отработал FPV-дрон ВСУ. Мирных жителей удалось вовремя спасти. Заместитель командира на видео также отметил, что, по четким словам взятых в плен подразделений ВСУ, украинское командование ставило задачу не брать пленных из рядов ВС РФ. А также расстреливать гражданских, оказывающих любое содействие российским подразделениям или ожидающих освобождения ВС РФ.

https://ria.ru/20240720/syrskiy-1960964954.html

https://ria.ru/20240720/spetsoperatsiya-1960927497.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, красногоровка