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Россия доказала высокий уровень образования, заявил глава МИД Конго - РИА Новости, 21.07.2024
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06:36 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/kongo-1960996373.html
Россия доказала высокий уровень образования, заявил глава МИД Конго
Россия доказала высокий уровень образования, заявил глава МИД Конго - РИА Новости, 21.07.2024
Россия доказала высокий уровень образования, заявил глава МИД Конго
Россия доказала высокий уровень образования, многие руководители республики Конго получили образование в России, сказал в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T06:36
2024-07-21T06:36
россия
африка
жан-клод гакоссо
в мире
республика конго
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ДУБАЙ, 21 июл - РИА Новости. Россия доказала высокий уровень образования, многие руководители республики Конго получили образование в России, сказал в интервью РИА Новости глава МИД республики Конго Жан-Клод Гакоссо. "Россия - великая нация. Россию приветствуют в Африке. Россия доказала, что у нее очень хорошие университеты. Я не могу сказать этого о себе, но министр здравоохранения прошел обучение в России. Министр обороны получил образование в России. Специальный руководитель администрации президента республики прошел стажировку в России. И есть много руководителей, прошедших обучение в России", - сказал министр. "Вы даете мне возможность еще раз выразить благодарность великой нации, которой является Россия, за очень большой вклад в подготовку африканских элит начиная с 60-х, 70-х, 80-х годов - до распада Советского Союза. Тысячи руководителей, как вы помните, прошли обучение в вашей стране", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240719/glava-1960632411.html
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африка
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россия, африка, жан-клод гакоссо, в мире, республика конго
Россия, Африка, Жан-Клод Гакоссо, В мире, Республика Конго
Россия доказала высокий уровень образования, заявил глава МИД Конго

Глава МИД Гакоссо: многие руководители Конго получили образование в России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 21 июл - РИА Новости. Россия доказала высокий уровень образования, многие руководители республики Конго получили образование в России, сказал в интервью РИА Новости глава МИД республики Конго Жан-Клод Гакоссо.
"Россия - великая нация. Россию приветствуют в Африке. Россия доказала, что у нее очень хорошие университеты. Я не могу сказать этого о себе, но министр здравоохранения прошел обучение в России. Министр обороны получил образование в России. Специальный руководитель администрации президента республики прошел стажировку в России. И есть много руководителей, прошедших обучение в России", - сказал министр.
Министр иностранных дел Того Робер Дюссе - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Глава МИД Того назвал неоколониализм проблемой для Африки
19 июля, 09:38
"Вы даете мне возможность еще раз выразить благодарность великой нации, которой является Россия, за очень большой вклад в подготовку африканских элит начиная с 60-х, 70-х, 80-х годов - до распада Советского Союза. Тысячи руководителей, как вы помните, прошли обучение в вашей стране", - отметил собеседник агентства.
 
РоссияАфрикаЖан-Клод ГакоссоВ миреРеспублика Конго
 
 
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