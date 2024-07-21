https://ria.ru/20240721/konflikt-1961072762.html

Эксперт рассказал, чем грозят взаимные атаки хуситов и стран Запада

Эксперт рассказал, чем грозят взаимные атаки хуситов и стран Запада - РИА Новости, 21.07.2024

Эксперт рассказал, чем грозят взаимные атаки хуситов и стран Запада

Взаимные удары йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) и стран Запада, поддерживающих Израиль, опасны дальнейшей эскалацией и распространением на другие... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T19:10

2024-07-21T19:10

2024-07-21T19:10

в мире

ходейда (город)

израиль

йемен

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960954920_0:353:475:620_1920x0_80_0_0_44b1a4ff93ba5750d9f28f21feb3b2cc.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взаимные удары йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) и стран Запада, поддерживающих Израиль, опасны дальнейшей эскалацией и распространением на другие регионы, заявил РИА Новости российский востоковед Кирилл Семенов. "Этот обмен ударами, который продолжается уже с пятницы, говорит о том, что атаки на Йемен, которые с начала года предпринимают США и их союзники в ответ на нападение хуситов, на судоходство, выходят на новую опасную траекторию с перспективой дальнейшей эскалации. Существует риск просчета (тех, кто наносит удары - ред.) или случайности, которые могут вызвать и разрушительную цепную реакцию на весь регион", - заявил РИА Новости Семенов. Эксперт подчеркнул, что удары стран Запада по хуситам не ослабили военный потенциал "Ансар Алла". Движение по-прежнему способно наносить удары по Израилю. Более того, эксперты отмечают, что хуситам, видимо, удалось разработать дроны, которые могут быть "невидимыми" для израильской ПВО и при этом преодолевать большие расстояния. "То есть у хуситов есть возможность использовать для ударов и те средства, которые ранее не применялись. Сколько этих дронов у хуситов - неизвестно, но важен сам факт", - отметил Семенов. По его оценке, это серьезный фактор риска для Израиля. "Кроме того, хуситы угрожают найти некие другие средства для атак на Израиль и перенести свою активность против Израиля некие иные территории. Каким образом это будет происходить, пока непонятно, но это будет означать, что конфликт выходит на новый уровень", - отметил Семенов. По его прогнозу, Израиль и его союзники, в свою очередь, усилят атаки по хуситам. Накануне источник сообщал РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Позднее армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение не откажется от операций в поддержку сектора Газа и ответит на израильские авиаудары по Ходейде. Минздрав хуситов заявил, что число погибших при израильских авиаударах по Ходейде увеличилось до шести, ранения получили 83 человека, еще трое считаются пропавшими без вести. В воскресенье утром хуситы заявили, что нанесли удары баллистическими ракетами по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море с помощью баллистических ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила ракету "земля-земля", которая летела в Израиль из Йемена, ракета не попала на территорию страны. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркивали, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена.

https://ria.ru/20240721/izrail-1960981343.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240721/khusity-1961048204.html

ходейда (город)

израиль

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ходейда (город), израиль, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году