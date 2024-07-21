https://ria.ru/20240721/konflikt-1961043103.html

Саудовская Аравия призвала к сдержанности после ударов Израиля по Ходейде

Саудовская Аравия призвала к сдержанности после ударов Израиля по Ходейде - РИА Новости, 21.07.2024

Саудовская Аравия призвала к сдержанности после ударов Израиля по Ходейде

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии прокомментировало израильские авиаудары по порту йеменской Ходейды, призвав стороны проявлять максимальную... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T15:19

2024-07-21T15:19

2024-07-21T15:19

в мире

ходейда (город)

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии прокомментировало израильские авиаудары по порту йеменской Ходейды, призвав стороны проявлять максимальную сдержанность. "Министерство иностранных дел с большой озабоченностью следит за развитием военной эскалации в Йемене после израильских атак в провинции Ходейда 20 июля... Министерство призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и избавить регион и населяющие его народы от опасностей войны", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в соцсети X. Как подчеркнул МИД Саудовской Аравии, израильские атаки на Ходейду приводят к обострению напряженности в регионе и вредят попыткам завершить конфликт в секторе Газа. Министерство призвало стороны конфликта и международное сообщество "выполнять свои роли и обязанности" для завершения конфликтов в регионе. Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани осудил авианалеты Израиля на йеменский порт Ходейда и заявил, что прямую ответственность за опасные и непредсказуемые последствия преступлений в секторе Газа и атак на Йемен несут Израиль и его сторонник - США. Свою обеспокоенность по поводу авиаударов по порту Ходейды также выразил МИД Египта. Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в городе Ходейда на западе Йемена. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города. Источник в местных органах власти заявил РИА Новости, что два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде. Позднее телеканал Al Masirah со ссылкой на минздрав хуситов сообщил, что число погибших увеличилось до шести, ранения получили 83 человека, еще трое считаются пропавшими без вести. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявила, что нанесла удары по военным объектам движения хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Высший политический совет хуситов сообщил, что авиаудары Израиля по Ходейде не останутся без ответа. По данным СМИ, это первые авиаудары Израиля по хуситам.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240721/izrail-1960981343.html

ходейда (город)

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в мире, ходейда (город), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году