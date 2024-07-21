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Клишас: выход Байдена из гонки может спровоцировать конституционный кризис
Клишас: выход Байдена из гонки может спровоцировать конституционный кризис - РИА Новости, 21.07.2024
Клишас: выход Байдена из гонки может спровоцировать конституционный кризис
Выход президента США Джо Байдена из избирательной кампании может спровоцировать серьезный конституционный кризис в Соединенных Штатах, считает глава... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:42
2024-07-21T22:42
2024-07-21T22:42
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Выход президента США Джо Байдена из избирательной кампании может спровоцировать серьезный конституционный кризис в Соединенных Штатах, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче."Хаос в американской политике будет только нарастать, выход Байдена из гонки может спровоцировать серьезный конституционный кризис", - написал Клишас в своем Telegram-канале.Выборы президента США пройдут в ноябре.
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в мире, сша, андрей клишас, джо байден, камала харрис, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Андрей Клишас, Джо Байден, Камала Харрис, Совет Федерации РФ, Выборы президента США — 2024
Клишас: выход Байдена из гонки может спровоцировать конституционный кризис
Клишас: выход Байдена из гонки может спровоцировать конституционный кризис в США