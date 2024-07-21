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Клишас: выход Байдена из гонки может спровоцировать конституционный кризис - РИА Новости, 21.07.2024
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22:42 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/klishas-1961094475.html
Клишас: выход Байдена из гонки может спровоцировать конституционный кризис
Клишас: выход Байдена из гонки может спровоцировать конституционный кризис - РИА Новости, 21.07.2024
Клишас: выход Байдена из гонки может спровоцировать конституционный кризис
Выход президента США Джо Байдена из избирательной кампании может спровоцировать серьезный конституционный кризис в Соединенных Штатах, считает глава... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:42
2024-07-21T22:42
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камала харрис
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Выход президента США Джо Байдена из избирательной кампании может спровоцировать серьезный конституционный кризис в Соединенных Штатах, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче."Хаос в американской политике будет только нарастать, выход Байдена из гонки может спровоцировать серьезный конституционный кризис", - написал Клишас в своем Telegram-канале.Выборы президента США пройдут в ноябре.
https://ria.ru/20240721/biden-1961092832.html
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в мире, сша, андрей клишас, джо байден, камала харрис, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Андрей Клишас, Джо Байден, Камала Харрис, Совет Федерации РФ, Выборы президента США — 2024
Клишас: выход Байдена из гонки может спровоцировать конституционный кризис

Клишас: выход Байдена из гонки может спровоцировать конституционный кризис в США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Выход президента США Джо Байдена из избирательной кампании может спровоцировать серьезный конституционный кризис в Соединенных Штатах, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Эксперт назвал причину выхода Байдена из президентской гонки
Вчера, 22:27
"Хаос в американской политике будет только нарастать, выход Байдена из гонки может спровоцировать серьезный конституционный кризис", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Выборы президента США пройдут в ноябре.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Володин прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки
Вчера, 21:38
 
В миреСШААндрей КлишасДжо БайденКамала ХаррисСовет Федерации РФВыборы президента США — 2024
 
 
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