https://ria.ru/20240721/kinolog-1960989135.html

Кинолог назвал причину частого лая у собак

Кинолог назвал причину частого лая у собак - РИА Новости, 21.07.2024

Кинолог назвал причину частого лая у собак

Постоянный лай у собаки, который может доставлять дискомфорт хозяину и окружающим людям, не возникает просто так, он может сигнализировать о стрессе у питомца,... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T03:33

2024-07-21T03:33

2024-07-21T03:44

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769487363_0:208:1920:1288_1920x0_80_0_0_51d13ca7cb6d1aa024fcaecebe645449.jpg

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Постоянный лай у собаки, который может доставлять дискомфорт хозяину и окружающим людям, не возникает просто так, он может сигнализировать о стрессе у питомца, о том, что ему скучно, или даже о проблемах со здоровьем, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Одна из самых популярных проблем, с которыми сталкиваются собаководы, – это частый и беспричинный лай питомца. Конечно, любимец никогда не подает голос просто так, этому всегда есть причины. Это может быть проявление эмоций, возбудимость конкретного питомца, страх, скука, защита территории. Только разобравшись с причиной, можно начать коррекцию поведения", – сказал Голубев. Он подчеркнул, что лай это естественный способ общения собак, с помощью которого они могут выразить свои эмоции. В частности, не стоит ругать питомца, если он лает при встрече с другой собакой из-за того, что его переполняют эмоции. Также для собаки нормально лаять, если она защищает территорию, боится или испытывает стресс, а легковозбудимые собаки и вовсе предрасположены к частому лаю. Кроме того, представители разных пород по-разному склонны к лаю: "есть очень шумные, а есть спокойные тихони", отметил Голубев. "Когда чрезмерный лай собаки становится проблемой, поведение животного необходимо корректировать. Сначала нужно установить причину: первое, что необходимо проверить – это здоровье. Профилактический осмотр у ветеринарного врача поможет исключить проблемы", - порекомендовал он. Затем, по словам кинолога, хозяину стоит проанализировать, не испытывает ли собака ежедневный стресс, нет ли таких ситуаций, которые её пугают, например, шума за дверью, громких игр детей. Если устранить причину страха, лай может пройти. Поведение активного питомца, который выражает лаем каждую эмоцию, можно постепенно скорректировать. Если у питомца отсутствуют длительные прогулки, активные игры, продолжительное времяпрепровождение с хозяином, нужно пересмотреть подход к воспитанию. Кроме того, собаке нужно разрешать общаться с сородичами и не ограничивать любой её интерес на улице. Активному питомцу важно давать возможность сбрасывать накопившуюся энергию, в этом помогают прогулки, игры, разучивание команд, подчеркнул президент РКФ. "Важно уделять собаке время, иначе из-за скуки она будет искать себе занятия самостоятельно, если у нее это не получится, она может начать лаять и выть. Любой посторонний звук в этом случае может вызвать лай. Благодаря ему она попытается привлечь к себе внимание", - добавил он. Голубев напомнил, что ни в коем случае нельзя ругать собаку за громкий лай. Такая реакция хозяина реакция может лишь усугубить ситуацию.

https://ria.ru/20240714/kinolog-1959504627.html

https://ria.ru/20240623/sobaki-1954807479.html

https://ria.ru/20240616/sobaka-1953188782.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия