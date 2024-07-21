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Что посмотреть для настроения: семь ярких фильмов с летней атмосферой - РИА Новости, 21.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 21.07.2024 (обновлено: 08:03 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/kino-1960687838.html
Что посмотреть для настроения: семь ярких фильмов с летней атмосферой
Что посмотреть для настроения: семь ярких фильмов с летней атмосферой - РИА Новости, 21.07.2024
Что посмотреть для настроения: семь ярких фильмов с летней атмосферой
Комедии, приключения, фэнтези, мелодрамы — фильмы разных жанров порой объединяют солнечная, радостная атмосфера и захватывающие сюжеты. Что посмотреть для... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:00
2024-07-21T08:03
культура
кино и сериалы
что посмотреть
отдых
настроение
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Комедии, приключения, фэнтези, мелодрамы — фильмы разных жанров порой объединяют солнечная, радостная атмосфера и захватывающие сюжеты. Что посмотреть для хорошего летнего настроения — в материале РИА Новости."Зависнуть в Палм-Спрингс"Вариация "Дня сурка", но действие происходит на фоне красивых летних пейзажей. Найлз (Энди Сэмберг) и Сара (Кристин Милиоти) встречаются в калифорнийском курортном городе на свадьбе у общих друзей. И случайно забредают в необычную пещеру. Утром они обнаруживают, что на календаре по-прежнему вчерашняя дата, — парочка застряла в одном и том же дне. Найлзу нравится бесконечный отпуск и "выскочить" в следующий день он не спешит.Симпатичная виньетка с молодыми актерами — то, что нужно для хорошего настроения. Плюс великолепные пейзажи и атмосфера пляжного отдыха."Моя пиратская свадьба"Еще одна история о влюбленной парочке, но со звездами первой величины. Дарси (Дженнифер Лопес) и Тому (Джош Дюамель) предстоит роскошная свадьба. Все уже готово: и цветы, и платье, и даже остров для бракосочетания. Но появляются пираты и берут в заложники гостей.Это классическая комедия-"перевертыш". Дарси — однозначно ведущая в паре, Том играет вторую скрипку (хотя именно он занимается организацией церемонии). И в борьбе с пиратами девушка постарается взять ситуацию под контроль.Если любите головокружительные трюки, ситуации на грани абсурда и хотите посмотреть на голливудских звезд на красивом тропическом острове — этот фильм для вас."Греческие каникулы"Ностальгическая и романтическая комедия с великолепными Лорой Калами и Оливией Котэ. Блондин и Магали детство провели вместе, но время их разлучило, они очень долго не виделись. Благодаря сыну Блондин Бенджи, который стремится вырваться из-под материнской опеки, подруги встречаются вновь. И решают отправиться в совместное путешествие — вспомнить былое, а заодно хорошенько поразвлечься. Магали мечтает о Греции, о местах, где Люк Бессон снимал фильм "Голубая бездна". Неожиданно женщины обнаруживают, что у них не просто разные представления об отдыхе, но и о жизни в целом."Приплыли!"Яркая российская комедия с отличным актерским составом: Игорь Золотовицкий, Владимир Яглыч, Роман Фомин, Александр Соколовский и Маргарита Абросимова. Романтик Паша готовит прогулку на яхте, где, повторив сцену из "Титаника", собирается сделать девушке предложение. Вот только у его отца свои виды на судно, причем некоторым образом противозаконные. Динамичный фильм, наполненный самыми разным событиями, и кораблекрушение — не самое впечатляющее из них.Шутки неплохие, никакого философского подтекста, просто весело и захватывающе."Треугольник печали"Комедия Рубена Эстлунда для многих стала важным кинематографическим событием последних лет. Модели Карл и Яя получают приглашение отправиться в круиз на роскошной яхте. Но во время плавания случится масса разнообразных неприятностей, в том числе и фатальных.Этот фильм (с потрясающим выходом Вуди Харрельсона в небольшой роли капитана яхты) вызвал споры, восторги, недоумение. Впрочем, Эстлунд заведомо ценит зрителя, оставляя ему пространство для размышления над открытым финалом и всей россыпью символов, спрятанных в картине. Ну и одно печальное обстоятельство: роль Яи стала последней для Шарлби Дин Крик — актриса скончалась от бактериальной инфекции сразу после выхода фильма на экран. "Отель "Белград"Комедия с Милошем Биковичем. Сербский сердцеед Паша — хозяин роскошного отеля. Однажды он случайно портит новое многомиллионное приобретение коллекционера-мафиози. Криминальный босс в уплату долга заставляет молодого человека жениться на своей дочке, но накануне свадьбы герой встречает Дашу, в которую когда-то был влюблен. Романтическая и приключенческая коллизия.Классическая комедия положений. Помимо Биковича, в фильме снялись Диана Пожарская и Борис Дергачев. "Легкое знакомство"Экранизация пьесы Валентина Красногорова. Биолог Сергей встречает в ресторане курортного города прекрасную незнакомку. Девушка проявляет к нему неожиданный интерес. Кто она такая? Почему решила познакомиться с ним? Все это оборачивается страстным психологическим поединком, замешанным на недоверии и взаимном притяжении.Хорошая драма с яркой романтической завязкой и элементами любовного романа.
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60
кино и сериалы, что посмотреть , отдых, настроение
Культура, Кино и сериалы, что посмотреть , Отдых, настроение

Что посмотреть для настроения: семь ярких фильмов с летней атмосферой

© Avenue B Productions (2022)Кадр из фильма "Греческие каникулы"
Кадр из фильма Греческие каникулы - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Avenue B Productions (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Комедии, приключения, фэнтези, мелодрамы — фильмы разных жанров порой объединяют солнечная, радостная атмосфера и захватывающие сюжеты. Что посмотреть для хорошего летнего настроения — в материале РИА Новости.

"Зависнуть в Палм-Спрингс"

© Culmination Productions (2020) Кадр из фильма "Зависнуть в Палм Спрингс"
Кадр из фильма Зависнуть в Палм Спрингс - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Culmination Productions (2020)
Кадр из фильма "Зависнуть в Палм Спрингс"
Вариация "Дня сурка", но действие происходит на фоне красивых летних пейзажей. Найлз (Энди Сэмберг) и Сара (Кристин Милиоти) встречаются в калифорнийском курортном городе на свадьбе у общих друзей. И случайно забредают в необычную пещеру. Утром они обнаруживают, что на календаре по-прежнему вчерашняя дата, — парочка застряла в одном и том же дне. Найлзу нравится бесконечный отпуск и "выскочить" в следующий день он не спешит.
© Culmination Productions (2020) Кадр из фильма "Зависнуть в Палм-Спрингс"
Кадр из фильма Зависнуть в Палм Спрингс - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Culmination Productions (2020)
Кадр из фильма "Зависнуть в Палм-Спрингс"
Симпатичная виньетка с молодыми актерами — то, что нужно для хорошего настроения. Плюс великолепные пейзажи и атмосфера пляжного отдыха.

"Моя пиратская свадьба"

© Mandeville Films (2022)Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"
Кадр из фильма Моя пиратская свадьба - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Mandeville Films (2022)
Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"
Еще одна история о влюбленной парочке, но со звездами первой величины. Дарси (Дженнифер Лопес) и Тому (Джош Дюамель) предстоит роскошная свадьба. Все уже готово: и цветы, и платье, и даже остров для бракосочетания. Но появляются пираты и берут в заложники гостей.
© Mandeville Films (2022) Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"
Кадр из фильма Моя пиратская свадьба - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Mandeville Films (2022)
Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"
Это классическая комедия-"перевертыш". Дарси — однозначно ведущая в паре, Том играет вторую скрипку (хотя именно он занимается организацией церемонии). И в борьбе с пиратами девушка постарается взять ситуацию под контроль.
Если любите головокружительные трюки, ситуации на грани абсурда и хотите посмотреть на голливудских звезд на красивом тропическом острове — этот фильм для вас.

"Греческие каникулы"

© Avenue B Productions (2022)Кадр из фильма "Греческие каникулы"
Кадр из фильма Греческие каникулы - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Avenue B Productions (2022)
Кадр из фильма "Греческие каникулы"
Ностальгическая и романтическая комедия с великолепными Лорой Калами и Оливией Котэ.
Блондин и Магали детство провели вместе, но время их разлучило, они очень долго не виделись. Благодаря сыну Блондин Бенджи, который стремится вырваться из-под материнской опеки, подруги встречаются вновь. И решают отправиться в совместное путешествие — вспомнить былое, а заодно хорошенько поразвлечься. Магали мечтает о Греции, о местах, где Люк Бессон снимал фильм "Голубая бездна". Неожиданно женщины обнаруживают, что у них не просто разные представления об отдыхе, но и о жизни в целом.

"Приплыли!"

© Наше Кино (2022)Кадр из фильма "Приплыли!"
Кадр из фильма Приплыли! - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Наше Кино (2022)
Кадр из фильма "Приплыли!"
Яркая российская комедия с отличным актерским составом: Игорь Золотовицкий, Владимир Яглыч, Роман Фомин, Александр Соколовский и Маргарита Абросимова. Романтик Паша готовит прогулку на яхте, где, повторив сцену из "Титаника", собирается сделать девушке предложение. Вот только у его отца свои виды на судно, причем некоторым образом противозаконные.
Динамичный фильм, наполненный самыми разным событиями, и кораблекрушение — не самое впечатляющее из них.
© Наше Кино (2022)Кадр из фильма "Приплыли!"
Кадр из фильма Приплыли! - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Наше Кино (2022)
Кадр из фильма "Приплыли!"
Шутки неплохие, никакого философского подтекста, просто весело и захватывающе.

"Треугольник печали"

© A-One Films (2022)Кадр из фильма "Треугольник печали"
Кадр из фильма Треугольник печали - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© A-One Films (2022)
Кадр из фильма "Треугольник печали"
Комедия Рубена Эстлунда для многих стала важным кинематографическим событием последних лет. Модели Карл и Яя получают приглашение отправиться в круиз на роскошной яхте. Но во время плавания случится масса разнообразных неприятностей, в том числе и фатальных.
© A-One Films (2022)Кадр из фильма "Треугольник печали"
Кадр из фильма Треугольник печали - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© A-One Films (2022)
Кадр из фильма "Треугольник печали"
Этот фильм (с потрясающим выходом Вуди Харрельсона в небольшой роли капитана яхты) вызвал споры, восторги, недоумение. Впрочем, Эстлунд заведомо ценит зрителя, оставляя ему пространство для размышления над открытым финалом и всей россыпью символов, спрятанных в картине. Ну и одно печальное обстоятельство: роль Яи стала последней для Шарлби Дин Крик — актриса скончалась от бактериальной инфекции сразу после выхода фильма на экран.

"Отель "Белград"

© Централ Партнершип (2020)Кадр из фильма "Отель "Белград"
Кадр из фильма Отель Белград - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Централ Партнершип (2020)
Кадр из фильма "Отель "Белград"
Комедия с Милошем Биковичем. Сербский сердцеед Паша — хозяин роскошного отеля. Однажды он случайно портит новое многомиллионное приобретение коллекционера-мафиози. Криминальный босс в уплату долга заставляет молодого человека жениться на своей дочке, но накануне свадьбы герой встречает Дашу, в которую когда-то был влюблен. Романтическая и приключенческая коллизия.
© Централ Партнершип (2020)Кадр из фильма "Отель "Белград"
Кадр из фильма Отель Белград - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Централ Партнершип (2020)
Кадр из фильма "Отель "Белград"
Классическая комедия положений. Помимо Биковича, в фильме снялись Диана Пожарская и Борис Дергачев.

"Легкое знакомство"

© Отдых Медиа (2023) Кадр из фильма "Легкое знакомство"
Кадр из фильма Легкое знакомство - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Отдых Медиа (2023)
Кадр из фильма "Легкое знакомство"
Экранизация пьесы Валентина Красногорова. Биолог Сергей встречает в ресторане курортного города прекрасную незнакомку. Девушка проявляет к нему неожиданный интерес. Кто она такая? Почему решила познакомиться с ним? Все это оборачивается страстным психологическим поединком, замешанным на недоверии и взаимном притяжении.
Хорошая драма с яркой романтической завязкой и элементами любовного романа.
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