Что посмотреть для настроения: семь ярких фильмов с летней атмосферой
© Avenue B Productions (2022)Кадр из фильма "Греческие каникулы"
© Avenue B Productions (2022)
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Комедии, приключения, фэнтези, мелодрамы — фильмы разных жанров порой объединяют солнечная, радостная атмосфера и захватывающие сюжеты. Что посмотреть для хорошего летнего настроения — в материале РИА Новости.
"Зависнуть в Палм-Спрингс"
© Culmination Productions (2020) Кадр из фильма "Зависнуть в Палм Спрингс"
© Culmination Productions (2020)
Кадр из фильма "Зависнуть в Палм Спрингс"
Вариация "Дня сурка", но действие происходит на фоне красивых летних пейзажей. Найлз (Энди Сэмберг) и Сара (Кристин Милиоти) встречаются в калифорнийском курортном городе на свадьбе у общих друзей. И случайно забредают в необычную пещеру. Утром они обнаруживают, что на календаре по-прежнему вчерашняя дата, — парочка застряла в одном и том же дне. Найлзу нравится бесконечный отпуск и "выскочить" в следующий день он не спешит.
© Culmination Productions (2020) Кадр из фильма "Зависнуть в Палм-Спрингс"
© Culmination Productions (2020)
Кадр из фильма "Зависнуть в Палм-Спрингс"
Симпатичная виньетка с молодыми актерами — то, что нужно для хорошего настроения. Плюс великолепные пейзажи и атмосфера пляжного отдыха.
"Моя пиратская свадьба"
© Mandeville Films (2022)Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"
© Mandeville Films (2022)
Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"
Еще одна история о влюбленной парочке, но со звездами первой величины. Дарси (Дженнифер Лопес) и Тому (Джош Дюамель) предстоит роскошная свадьба. Все уже готово: и цветы, и платье, и даже остров для бракосочетания. Но появляются пираты и берут в заложники гостей.
© Mandeville Films (2022) Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"
© Mandeville Films (2022)
Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"
Это классическая комедия-"перевертыш". Дарси — однозначно ведущая в паре, Том играет вторую скрипку (хотя именно он занимается организацией церемонии). И в борьбе с пиратами девушка постарается взять ситуацию под контроль.
Если любите головокружительные трюки, ситуации на грани абсурда и хотите посмотреть на голливудских звезд на красивом тропическом острове — этот фильм для вас.
"Греческие каникулы"
© Avenue B Productions (2022)Кадр из фильма "Греческие каникулы"
© Avenue B Productions (2022)
Кадр из фильма "Греческие каникулы"
Ностальгическая и романтическая комедия с великолепными Лорой Калами и Оливией Котэ.
Блондин и Магали детство провели вместе, но время их разлучило, они очень долго не виделись. Благодаря сыну Блондин Бенджи, который стремится вырваться из-под материнской опеки, подруги встречаются вновь. И решают отправиться в совместное путешествие — вспомнить былое, а заодно хорошенько поразвлечься. Магали мечтает о Греции, о местах, где Люк Бессон снимал фильм "Голубая бездна". Неожиданно женщины обнаруживают, что у них не просто разные представления об отдыхе, но и о жизни в целом.
"Приплыли!"
© Наше Кино (2022)Кадр из фильма "Приплыли!"
© Наше Кино (2022)
Кадр из фильма "Приплыли!"
Яркая российская комедия с отличным актерским составом: Игорь Золотовицкий, Владимир Яглыч, Роман Фомин, Александр Соколовский и Маргарита Абросимова. Романтик Паша готовит прогулку на яхте, где, повторив сцену из "Титаника", собирается сделать девушке предложение. Вот только у его отца свои виды на судно, причем некоторым образом противозаконные.
Динамичный фильм, наполненный самыми разным событиями, и кораблекрушение — не самое впечатляющее из них.
© Наше Кино (2022)Кадр из фильма "Приплыли!"
© Наше Кино (2022)
Кадр из фильма "Приплыли!"
Шутки неплохие, никакого философского подтекста, просто весело и захватывающе.
"Треугольник печали"
© A-One Films (2022)Кадр из фильма "Треугольник печали"
© A-One Films (2022)
Кадр из фильма "Треугольник печали"
Комедия Рубена Эстлунда для многих стала важным кинематографическим событием последних лет. Модели Карл и Яя получают приглашение отправиться в круиз на роскошной яхте. Но во время плавания случится масса разнообразных неприятностей, в том числе и фатальных.
© A-One Films (2022)Кадр из фильма "Треугольник печали"
© A-One Films (2022)
Кадр из фильма "Треугольник печали"
Этот фильм (с потрясающим выходом Вуди Харрельсона в небольшой роли капитана яхты) вызвал споры, восторги, недоумение. Впрочем, Эстлунд заведомо ценит зрителя, оставляя ему пространство для размышления над открытым финалом и всей россыпью символов, спрятанных в картине. Ну и одно печальное обстоятельство: роль Яи стала последней для Шарлби Дин Крик — актриса скончалась от бактериальной инфекции сразу после выхода фильма на экран.
"Отель "Белград"
© Централ Партнершип (2020)Кадр из фильма "Отель "Белград"
© Централ Партнершип (2020)
Кадр из фильма "Отель "Белград"
Комедия с Милошем Биковичем. Сербский сердцеед Паша — хозяин роскошного отеля. Однажды он случайно портит новое многомиллионное приобретение коллекционера-мафиози. Криминальный босс в уплату долга заставляет молодого человека жениться на своей дочке, но накануне свадьбы герой встречает Дашу, в которую когда-то был влюблен. Романтическая и приключенческая коллизия.
© Централ Партнершип (2020)Кадр из фильма "Отель "Белград"
© Централ Партнершип (2020)
Кадр из фильма "Отель "Белград"
Классическая комедия положений. Помимо Биковича, в фильме снялись Диана Пожарская и Борис Дергачев.
"Легкое знакомство"
© Отдых Медиа (2023) Кадр из фильма "Легкое знакомство"
© Отдых Медиа (2023)
Кадр из фильма "Легкое знакомство"
Экранизация пьесы Валентина Красногорова. Биолог Сергей встречает в ресторане курортного города прекрасную незнакомку. Девушка проявляет к нему неожиданный интерес. Кто она такая? Почему решила познакомиться с ним? Все это оборачивается страстным психологическим поединком, замешанным на недоверии и взаимном притяжении.
Хорошая драма с яркой романтической завязкой и элементами любовного романа.
Что смотреть: самые интересные новые российские фильмы
12 июля, 08:00