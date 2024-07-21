https://ria.ru/20240721/khusity-1961057991.html
Хуситы заявили, что использовали новый БПЛА при недавней атаке на Тель-Авив
Хуситы заявили, что использовали новый БПЛА при недавней атаке на Тель-Авив - РИА Новости, 21.07.2024
Хуситы заявили, что использовали новый БПЛА при недавней атаке на Тель-Авив
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" находится на пятом этапе противостояния с Израилем и использовало новый беспилотник в ходе недавней атаки на... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:17
2024-07-21T17:17
2024-07-21T17:17
в мире
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йемен
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КАИР, 21 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" находится на пятом этапе противостояния с Израилем и использовало новый беспилотник в ходе недавней атаки на Тель-Авив, заявил лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси. "Мы перешли на пятый этап проведением операции "Яффа", в которой мы использовали новое оружие", - сказал аль-Хуси в ходе выступления, которое транслировали арабские телеканалы. По его словам, операции хуситов против Израиля состоят из этапов, на каждом новом они применяют новое вооружение. "Беспилотник "Яффа – передовой, у него большая дальность полета и большая разрушительная сила… Операция прошла успешно, беспилотник достиг Тель-Авива", - утверждает лидер хуситов. Комментируя состоявшиеся в субботу израильские авиаудары по Ходейде на западе Йемена, аль-Хуси подчеркнул, что они "поспособствуют еще большей эскалации операций хуситов". Ранее сообщалось, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде, в результате чего начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Хуситы заявили, что авиаудары были нанесены Израилем. Позднее в субботу армия обороны Израиля подтвердила, что нанесла удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение не откажется от операций в поддержку сектора Газа и ответит на израильские авиаудары по Ходейде. По информации минздрава хуситов, число погибших при израильских авиаударах по Ходейде увеличилось до шести, ранения получили 83 человека, еще трое считаются пропавшими без вести. В воскресенье утром хуситы заявили, что нанесли удары баллистическими ракетами по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море с помощью баллистических ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила ракету "земля-земля", которая летела в Израиль из Йемена, ракета не попала на территорию страны. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркивали, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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в мире, израиль, ходейда (город), ансар алла, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ходейда (город), Ансар Алла, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы заявили, что использовали новый БПЛА при недавней атаке на Тель-Авив
Лидер Хуситов: движение использовало новый БПЛА при недавней атаке на Тель-Авив
КАИР, 21 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" находится на пятом этапе противостояния с Израилем и использовало новый беспилотник в ходе недавней атаки на Тель-Авив, заявил лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси.
"Мы перешли на пятый этап проведением операции "Яффа", в которой мы использовали новое оружие", - сказал аль-Хуси в ходе выступления, которое транслировали арабские телеканалы.
По его словам, операции хуситов против Израиля состоят из этапов, на каждом новом они применяют новое вооружение.
"Беспилотник "Яффа – передовой, у него большая дальность полета и большая разрушительная сила… Операция прошла успешно, беспилотник достиг Тель-Авива", - утверждает лидер хуситов.
Комментируя состоявшиеся в субботу израильские авиаудары по Ходейде
на западе Йемена, аль-Хуси подчеркнул, что они "поспособствуют еще большей эскалации операций хуситов".
Ранее сообщалось, что США
и Великобритания
нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде, в результате чего начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Хуситы заявили, что авиаудары были нанесены Израилем.
Позднее в субботу армия обороны Израиля подтвердила, что нанесла удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение не откажется от операций в поддержку сектора Газа и ответит на израильские авиаудары по Ходейде. По информации минздрава хуситов, число погибших при израильских авиаударах по Ходейде увеличилось до шести, ранения получили 83 человека, еще трое считаются пропавшими без вести.
В воскресенье утром хуситы заявили, что нанесли удары баллистическими ракетами по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море
с помощью баллистических ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила ракету "земля-земля", которая летела в Израиль из Йемена, ракета не попала на территорию страны.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) ранее заявило о своей поддержке Палестины
и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркивали, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена.