Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили об отсутствии красных линий в ответе на израильские удары - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/khusity-1961048204.html
Хуситы заявили об отсутствии красных линий в ответе на израильские удары
Хуситы заявили об отсутствии красных линий в ответе на израильские удары - РИА Новости, 21.07.2024
Хуситы заявили об отсутствии красных линий в ответе на израильские удары
Ответ йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) на израильские авиаудары по Ходейде на западе Йемена не имеет "красных линий", заявил представитель хуситов... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T16:02
2024-07-21T16:02
в мире
израиль
ходейда (город)
ансар алла
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg
КАИР, 21 июл - РИА Новости. Ответ йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) на израильские авиаудары по Ходейде на западе Йемена не имеет "красных линий", заявил представитель хуситов Мухаммед Абдессалям. "В нашем ответе на сионистскую (израильскую – ред.) агрессию нет "красных линий", - сказал Абдессалям телеканалу Al Jazeera. Источник ранее сообщал РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Позднее в субботу армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение не откажется от операций в поддержку сектора Газа и ответит на израильские авиаудары по Ходейде. Минздрав хуситов заявил, что число погибших при израильских авиаударах по Ходейде увеличилось до шести, ранения получили 83 человека, еще трое считаются пропавшими без вести. В воскресенье утром хуситы заявили, что нанесли удары баллистическими ракетами по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море с помощью баллистических ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила ракету "земля-земля", которая летела в Израиль из Йемена, ракета не попала на территорию страны. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркивали, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
https://ria.ru/20240721/izrail-1961012719.html
израиль
ходейда (город)
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_70d520192948a4878fc6c2f281b88507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ходейда (город), ансар алла, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ходейда (город), Ансар Алла, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы заявили об отсутствии красных линий в ответе на израильские удары

Хуситы заявили об отсутствии красных линий в ответе на израильские авиаудары

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 21 июл - РИА Новости. Ответ йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) на израильские авиаудары по Ходейде на западе Йемена не имеет "красных линий", заявил представитель хуситов Мухаммед Абдессалям.
"В нашем ответе на сионистскую (израильскую – ред.) агрессию нет "красных линий", - сказал Абдессалям телеканалу Al Jazeera.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января, 16:13
Источник ранее сообщал РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды.
Позднее в субботу армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение не откажется от операций в поддержку сектора Газа и ответит на израильские авиаудары по Ходейде. Минздрав хуситов заявил, что число погибших при израильских авиаударах по Ходейде увеличилось до шести, ранения получили 83 человека, еще трое считаются пропавшими без вести.
В воскресенье утром хуситы заявили, что нанесли удары баллистическими ракетами по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море с помощью баллистических ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила ракету "земля-земля", которая летела в Израиль из Йемена, ракета не попала на территорию страны.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркивали, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена.
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
В Израиле прокомментировали удар по хуситам в Йемене
Вчера, 10:39
 
В миреИзраильХодейда (город)Ансар АллаЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала