https://ria.ru/20240721/khusity-1961048204.html

Хуситы заявили об отсутствии красных линий в ответе на израильские удары

Хуситы заявили об отсутствии красных линий в ответе на израильские удары - РИА Новости, 21.07.2024

Хуситы заявили об отсутствии красных линий в ответе на израильские удары

Ответ йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) на израильские авиаудары по Ходейде на западе Йемена не имеет "красных линий", заявил представитель хуситов... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T16:02

2024-07-21T16:02

2024-07-21T16:02

в мире

израиль

ходейда (город)

ансар алла

йемен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 21 июл - РИА Новости. Ответ йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) на израильские авиаудары по Ходейде на западе Йемена не имеет "красных линий", заявил представитель хуситов Мухаммед Абдессалям. "В нашем ответе на сионистскую (израильскую – ред.) агрессию нет "красных линий", - сказал Абдессалям телеканалу Al Jazeera. Источник ранее сообщал РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Позднее в субботу армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение не откажется от операций в поддержку сектора Газа и ответит на израильские авиаудары по Ходейде. Минздрав хуситов заявил, что число погибших при израильских авиаударах по Ходейде увеличилось до шести, ранения получили 83 человека, еще трое считаются пропавшими без вести. В воскресенье утром хуситы заявили, что нанесли удары баллистическими ракетами по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море с помощью баллистических ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила ракету "земля-земля", которая летела в Израиль из Йемена, ракета не попала на территорию страны. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркивали, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

https://ria.ru/20240721/izrail-1961012719.html

израиль

ходейда (город)

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в мире, израиль, ходейда (город), ансар алла, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году