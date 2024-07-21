https://ria.ru/20240721/khodeyda-1961038576.html

Число жертв авиаударов Израиля по Ходейде выросло до шести, заявили хуситы

Число жертв авиаударов Израиля по Ходейде выросло до шести, заявили хуситы - РИА Новости, 21.07.2024

Число жертв авиаударов Израиля по Ходейде выросло до шести, заявили хуситы

Число погибших при израильских авиаударах по Ходейде на западе Йемена увеличилось до шести, ранения получили 83 человека, еще трое считаются пропавшими без... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T14:32

2024-07-21T14:32

2024-07-21T14:45

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КАИР, 21 июл — РИА Новости. Число погибших при израильских авиаударах по Ходейде на западе Йемена увеличилось до шести, ранения получили 83 человека, еще трое считаются пропавшими без вести, сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на минздрав правительства движения "Ансар Алла" (хуситов).Ранее сообщалось о двоих погибших и 80 раненых."В результате израильской агрессии против гражданских объектов в провинции Ходейда шесть человек погибли, трое пропали без вести, 83 ранены", - говорится в заявлении минздрава хуситов.Источник ранее сообщал РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена, есть погибшие и раненые.Позднее в субботу армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение не откажется от операций в поддержку сектора Газа и ответит на израильские авиаудары по Ходейде.В воскресенье утром хуситы заявили, что нанесли удары баллистическими ракетами по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море с помощью баллистических ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила ракету "земля-земля", которая летела в Израиль из Йемена, ракета не попала на территорию страны.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240720/khusity-1960972182.html

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в мире, ходейда (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль