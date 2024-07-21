https://ria.ru/20240721/kharris-1961086965.html

Байден после выхода из гонки поддержал кандидатуру Харрис

Байден после выхода из гонки поддержал кандидатуру Харрис - РИА Новости, 21.07.2024

Байден после выхода из гонки поддержал кандидатуру Харрис

Президент США Джо Байден после объявленного им решения о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T21:20

2024-07-21T21:20

2024-07-21T21:29

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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден после объявленного им решения о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и призвал соратников-демократов одержать верх над республиканцем и экс-президентом Дональдом Трампом."Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку в отношении кандидатуры Камалы от нашей партии в нынешнем году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте же сделаем это", - говорится в обнародованном в воскресенье заявлении главы государства.Байден подчеркнул, что выбрать Харрис в качестве вице-президента в 2020 году "стало его лучшим решением". В своем следующем посте хозяин Белого дома также призвал желающих поддержать предвыборную кампанию Харрис, приняв участие в сборе средств.

https://ria.ru/20240721/baden-1960756939.html

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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024