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Байден после выхода из гонки поддержал кандидатуру Харрис - РИА Новости, 21.07.2024
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21:20 21.07.2024 (обновлено: 21:29 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/kharris-1961086965.html
Байден после выхода из гонки поддержал кандидатуру Харрис
Байден после выхода из гонки поддержал кандидатуру Харрис - РИА Новости, 21.07.2024
Байден после выхода из гонки поддержал кандидатуру Харрис
Президент США Джо Байден после объявленного им решения о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T21:20
2024-07-21T21:29
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден после объявленного им решения о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и призвал соратников-демократов одержать верх над республиканцем и экс-президентом Дональдом Трампом."Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку в отношении кандидатуры Камалы от нашей партии в нынешнем году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте же сделаем это", - говорится в обнародованном в воскресенье заявлении главы государства.Байден подчеркнул, что выбрать Харрис в качестве вице-президента в 2020 году "стало его лучшим решением". В своем следующем посте хозяин Белого дома также призвал желающих поддержать предвыборную кампанию Харрис, приняв участие в сборе средств.
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Байден после выхода из гонки поддержал кандидатуру Харрис

Байден после выхода из гонки поддержал кандидатуру вице-президента Харрис

© AP Photo / Carlos OsorioКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Carlos Osorio
Камала Харрис . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден после объявленного им решения о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и призвал соратников-демократов одержать верх над республиканцем и экс-президентом Дональдом Трампом.
"Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку в отношении кандидатуры Камалы от нашей партии в нынешнем году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте же сделаем это", - говорится в обнародованном в воскресенье заявлении главы государства.
Байден подчеркнул, что выбрать Харрис в качестве вице-президента в 2020 году "стало его лучшим решением". В своем следующем посте хозяин Белого дома также призвал желающих поддержать предвыборную кампанию Харрис, приняв участие в сборе средств.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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