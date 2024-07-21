https://ria.ru/20240721/kharris--1961098464.html

Харрис намерена выиграть номинацию Демократической партии

Харрис намерена выиграть номинацию Демократической партии - РИА Новости, 21.07.2024

Харрис намерена выиграть номинацию Демократической партии

Вице-президент США Камала Харрис заявила в воскресенье, что намерена выиграть номинацию в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США и... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T23:08

2024-07-21T23:08

2024-07-21T23:26

в мире

выборы президента сша — 2024

камала харрис

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила в воскресенье, что намерена выиграть номинацию в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США и поблагодарила действующего президента Джо Байден за поддержку ее кандидатуры.Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис."Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию", - сказала Харрис в заявлении, распространенном предвыборной кампанией демократов.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

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