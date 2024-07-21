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Харрис намерена выиграть номинацию Демократической партии
Харрис намерена выиграть номинацию Демократической партии - РИА Новости, 21.07.2024
Харрис намерена выиграть номинацию Демократической партии
Вице-президент США Камала Харрис заявила в воскресенье, что намерена выиграть номинацию в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США и... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T23:08
2024-07-21T23:08
2024-07-21T23:26
в мире
выборы президента сша — 2024
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила в воскресенье, что намерена выиграть номинацию в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США и поблагодарила действующего президента Джо Байден за поддержку ее кандидатуры.Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис."Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию", - сказала Харрис в заявлении, распространенном предвыборной кампанией демократов.
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в мире, выборы президента сша — 2024, камала харрис, джо байден, сша
В мире, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Джо Байден, США
Харрис намерена выиграть номинацию Демократической партии
Харрис заявила, что намерена выиграть номинацию демпартии, поблагодарила Байдена
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила в воскресенье, что намерена выиграть номинацию в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США и поблагодарила действующего президента Джо Байден за поддержку ее кандидатуры.
Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.
"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию", - сказала Харрис в заявлении, распространенном предвыборной кампанией демократов.