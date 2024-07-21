https://ria.ru/20240721/kharris--1961092309.html

Чета Клинтонов поддержала кандидатуру Харрис для выдвижения

Чета Клинтонов поддержала кандидатуру Харрис для выдвижения - РИА Новости, 21.07.2024

Чета Клинтонов поддержала кандидатуру Харрис для выдвижения

Экс-президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари поддерживают Камалу Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от демпартии, сообщил бывший хозяин... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T22:15

2024-07-21T22:15

2024-07-21T22:27

камала харрис

в мире

сша

билл клинтон

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари поддерживают Камалу Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от демпартии, сообщил бывший хозяин Белого дома в распространенном заявлении.Байден ранее в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче."Для нас большая честь присоединиться к президенту и поддержать вице-президента Харрис, и мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать ее", - говорится в заявлении Клинтонов, размещенном в аккаунте бывшего президента в соцсети Х.

https://ria.ru/20240721/peskov-1961090796.html

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камала харрис, в мире, сша, билл клинтон, дональд трамп