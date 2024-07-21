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Чета Клинтонов поддержала кандидатуру Харрис для выдвижения
Чета Клинтонов поддержала кандидатуру Харрис для выдвижения - РИА Новости, 21.07.2024
Чета Клинтонов поддержала кандидатуру Харрис для выдвижения
Экс-президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари поддерживают Камалу Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от демпартии, сообщил бывший хозяин... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:15
2024-07-21T22:15
2024-07-21T22:27
камала харрис
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билл клинтон
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари поддерживают Камалу Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от демпартии, сообщил бывший хозяин Белого дома в распространенном заявлении.Байден ранее в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче."Для нас большая честь присоединиться к президенту и поддержать вице-президента Харрис, и мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать ее", - говорится в заявлении Клинтонов, размещенном в аккаунте бывшего президента в соцсети Х.
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Чета Клинтонов поддержала кандидатуру Харрис для выдвижения
Чета Клинтонов поддержала кандидатуру Харрис для выдвижения от демократов