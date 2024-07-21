https://ria.ru/20240721/jakutija-1961040775.html

Пропавший в Якутии вертолет пока не нашли

Пропавший в Якутии вертолет пока не нашли - РИА Новости, 21.07.2024

Пропавший в Якутии вертолет пока не нашли

Пропавший в Якутии вертолет Robinson R44 пока не удалось обнаружить, говорится Telegram-канале официального представителя Росавиации. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T14:48

2024-07-21T14:48

2024-07-21T14:48

происшествия

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8мтв-1

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пропавший в Якутии вертолет Robinson R44 пока не удалось обнаружить, говорится Telegram-канале официального представителя Росавиации. В пятницу вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело. В главке МЧС России опровергли информацию о том, что в вертолете находились силовики. По данным ведомства, в нем летели гражданские лица. "Поисково-спасательному воздушному судну пока не удалось обнаружить пропавший Robinson R44 по координатам от его аварийного радиомаяка", - говорится в публикации. Обследовать полностью планируемый квадрат в 20 километров не получилось из-за ухудшения метеоусловий, уточнили в агентстве. "Вертолет Ми-8МТВ-1 авиакомпании "Полярные авиалинии" со спасателями Якутской РПСБ и медиками на борту возвращается на аэродром Маган", - заключили в агентстве, добавив, что поиски возобновятся завтра.

https://ria.ru/20240721/ogneborets-1960993594.html

россия

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происшествия, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8мтв-1