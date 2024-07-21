https://ria.ru/20240721/izrail-1961057389.html

Глава МИД Кубы призвал Израиль прекратить геноцид палестинцев

Глава МИД Кубы призвал Израиль прекратить геноцид палестинцев - РИА Новости, 21.07.2024

Глава МИД Кубы призвал Израиль прекратить геноцид палестинцев

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес прокомментировал в соцсети X субботний удар Израиля по району йеменского порта Ходейда, призвав прекратить геноцид... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T17:11

2024-07-21T17:11

2024-07-21T17:11

в мире

ходейда (город)

израиль

йемен

бруно родригес

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес прокомментировал в соцсети X субботний удар Израиля по району йеменского порта Ходейда, призвав прекратить геноцид палестинцев. В своем посту политик выразил беспокойство по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке после удара израильской армии по Ходейде. "Мы призываем положить конец геноциду палестинского народа и найти справедливое, всеобъемлющее и прочное решение конфликта, которое включает создание государства Палестина", - говорится в публикации министра. Ранее Родригес заявлял, что Куба приветствовала решение Международного суда ООН, согласно которому поселенческая деятельность Израиля нарушает международное право и является аннексией. Накануне источник сообщал РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Позднее армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение не откажется от операций в поддержку сектора Газа и ответит на израильские авиаудары по Ходейде. Минздрав хуситов заявил, что число погибших при израильских авиаударах по Ходейде увеличилось до шести, ранения получили 83 человека, еще трое считаются пропавшими без вести. В воскресенье утром хуситы заявили, что нанесли удары баллистическими ракетами по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море с помощью баллистических ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила ракету "земля - земля", которая летела в Израиль из Йемена, ракета не попала на территорию страны. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркивали, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена.

https://ria.ru/20240721/udary-1961023616.html

https://ria.ru/20240721/konflikt-1915630213.html

ходейда (город)

израиль

йемен

палестина

сектор газа

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в мире, ходейда (город), израиль, йемен, бруно родригес, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа