Армия Израиля заявила о перехвате ракеты, летевшей из Йемена
Армия Израиля заявила о перехвате ракеты "земля — земля", летевшей из Йемена
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету
Ракета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что перехватила ракету "земля — земля", летевшую из Йемена.
"Снаряд не проник на израильскую территорию", — говорится в сообщении.
Накануне вечером ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейда на западе Йемена. По словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, эта операция стала ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами 19 июля по Тель-Авиву. Дрон взорвался неподалеку от консульства США, один человек погиб, не менее восьми получили ранения.
Как утверждают в израильской армии, целью удара по Ходейде были объекты энергетики и двойного назначения. На многочисленных роликах, появившихся в соцсетях, видно, как в порту полыхает сильнейший пожар. Кроме того, в ЦАХАЛ заявляли, что через Ходейду хуситы получают иранские вооружения, в том числе дроны и различные типы ракет, которые затем используются для атак по израильской территории.
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Минздрав правительства движения "Ансар Алла" сообщил, что в результате израильских авиаударов пострадали не менее 80 человек. Представитель хуситов подчеркнул, что эта атака не останется без ответа.
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую озабоченность и призвал страны Ближнего Востока проявить сдержанность во избежание дальнейшей эскалации.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.