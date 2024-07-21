https://ria.ru/20240721/izrail-1960997129.html

Армия Израиля заявила о перехвате ракеты, летевшей из Йемена

Армия Израиля заявила о перехвате ракеты, летевшей из Йемена - РИА Новости, 21.07.2024

Армия Израиля заявила о перехвате ракеты, летевшей из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что перехватила ракету "земля — земля", летевшую из Йемена. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T07:11

2024-07-21T07:11

2024-07-21T09:02

в мире

йемен

ходейда (город)

израиль

биньямин нетаньяху

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что перехватила ракету "земля — земля", летевшую из Йемена."Снаряд не проник на израильскую территорию", — говорится в сообщении. Накануне вечером ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейда на западе Йемена. По словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, эта операция стала ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами 19 июля по Тель-Авиву. Дрон взорвался неподалеку от консульства США, один человек погиб, не менее восьми получили ранения.Как утверждают в израильской армии, целью удара по Ходейде были объекты энергетики и двойного назначения. На многочисленных роликах, появившихся в соцсетях, видно, как в порту полыхает сильнейший пожар. Кроме того, в ЦАХАЛ заявляли, что через Ходейду хуситы получают иранские вооружения, в том числе дроны и различные типы ракет, которые затем используются для атак по израильской территории.Минздрав правительства движения "Ансар Алла" сообщил, что в результате израильских авиаударов пострадали не менее 80 человек. Представитель хуситов подчеркнул, что эта атака не останется без ответа.Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую озабоченность и призвал страны Ближнего Востока проявить сдержанность во избежание дальнейшей эскалации.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240721/yemen-1960993385.html

https://ria.ru/20240720/vybory-1960849588.html

https://ria.ru/20240721/konflikt-1915630213.html

йемен

ходейда (город)

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в мире, йемен, ходейда (город), израиль, биньямин нетаньяху, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году