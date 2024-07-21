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Армия Израиля заявила о перехвате ракеты, летевшей из Йемена - РИА Новости, 21.07.2024
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07:11 21.07.2024 (обновлено: 09:02 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/izrail-1960997129.html
Армия Израиля заявила о перехвате ракеты, летевшей из Йемена
Армия Израиля заявила о перехвате ракеты, летевшей из Йемена - РИА Новости, 21.07.2024
Армия Израиля заявила о перехвате ракеты, летевшей из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что перехватила ракету "земля — земля", летевшую из Йемена. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T07:11
2024-07-21T09:02
в мире
йемен
ходейда (город)
израиль
биньямин нетаньяху
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что перехватила ракету "земля — земля", летевшую из Йемена."Снаряд не проник на израильскую территорию", — говорится в сообщении. Накануне вечером ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейда на западе Йемена. По словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, эта операция стала ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами 19 июля по Тель-Авиву. Дрон взорвался неподалеку от консульства США, один человек погиб, не менее восьми получили ранения.Как утверждают в израильской армии, целью удара по Ходейде были объекты энергетики и двойного назначения. На многочисленных роликах, появившихся в соцсетях, видно, как в порту полыхает сильнейший пожар. Кроме того, в ЦАХАЛ заявляли, что через Ходейду хуситы получают иранские вооружения, в том числе дроны и различные типы ракет, которые затем используются для атак по израильской территории.Минздрав правительства движения "Ансар Алла" сообщил, что в результате израильских авиаударов пострадали не менее 80 человек. Представитель хуситов подчеркнул, что эта атака не останется без ответа.Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую озабоченность и призвал страны Ближнего Востока проявить сдержанность во избежание дальнейшей эскалации.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240721/yemen-1960993385.html
https://ria.ru/20240720/vybory-1960849588.html
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йемен
ходейда (город)
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в мире, йемен, ходейда (город), израиль, биньямин нетаньяху, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Ходейда (город), Израиль, Биньямин Нетаньяху, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о перехвате ракеты, летевшей из Йемена

Армия Израиля заявила о перехвате ракеты "земля — земля", летевшей из Йемена

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету
Ракета израильской системы Железный купол перехватывает ракету - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что перехватила ракету "земля — земля", летевшую из Йемена.
"Снаряд не проник на израильскую территорию", — говорится в сообщении.
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
США уничтожили беспилотник хуситов над Красным морем
Вчера, 05:26
Накануне вечером ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейда на западе Йемена. По словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, эта операция стала ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами 19 июля по Тель-Авиву. Дрон взорвался неподалеку от консульства США, один человек погиб, не менее восьми получили ранения.
Как утверждают в израильской армии, целью удара по Ходейде были объекты энергетики и двойного назначения. На многочисленных роликах, появившихся в соцсетях, видно, как в порту полыхает сильнейший пожар. Кроме того, в ЦАХАЛ заявляли, что через Ходейду хуситы получают иранские вооружения, в том числе дроны и различные типы ракет, которые затем используются для атак по израильской территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Хуситы не признают итоги выборов в США
20 июля, 08:00
Минздрав правительства движения "Ансар Алла" сообщил, что в результате израильских авиаударов пострадали не менее 80 человек. Представитель хуситов подчеркнул, что эта атака не останется без ответа.
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую озабоченность и призвал страны Ближнего Востока проявить сдержанность во избежание дальнейшей эскалации.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреЙеменХодейда (город)ИзраильБиньямин НетаньяхуАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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