https://ria.ru/20240721/isarel-1961080192.html

Нетаньяху отправит переговорную делегацию для обсуждения сделки по Газе

Нетаньяху отправит переговорную делегацию для обсуждения сделки по Газе - РИА Новости, 21.07.2024

Нетаньяху отправит переговорную делегацию для обсуждения сделки по Газе

Израильские переговорщики в ближайший четверг продолжат обсуждение с посредниками сделки о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников,... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T20:15

2024-07-21T20:15

2024-07-21T20:15

в мире

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сша

биньямин нетаньяху

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл — РИА Новости. Израильские переговорщики в ближайший четверг продолжат обсуждение с посредниками сделки о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, сообщил в воскресенье офис премьера Биньямина Нетаньяху. "Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел детальное обсуждение темы заложников с участниками переговорной группы и представителями системы безопасности. Премьер-министр Нетаньяху отдал распоряжение отправить переговорную делегацию для дальнейших переговоров в ближайший четверг (25 июля)", - говорится в сообщении. В июле Израиль и палестинское движение ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240721/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году